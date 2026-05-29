Izrael in Rusija na črnem seznamu zaradi spolnega nasilja

Poročilo vsebuje hude obtožbe proti izraelski vojski in drugim varnostnim silam, ki jim očitajo spolno nasilje nad Palestinci. Seznam zlorab vključuje "posilstva, tudi s predmeti, skupinska posilstva, poskuse posilstva, fizično nasilje nad spolovili, prisilno goloto ter telesne preiskave brez razloga", poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Antonio Guterres je ob tem lani opozoril Izrael in Rusijo, da jima grozi uvrstitev na seznam. Združeni narodi so "kljub opozorilu še naprej beležili primere spolnega nasilja" v vojni v Ukrajini in na zasedenih palestinskih ozemljih, piše v poročilu urada generalnega sekretarja, ki še ni bilo objavljeno. Dodali so, da se inšpektorji ZN še vedno soočajo z "vztrajnim zavračanjem dostopa" s strani oblasti obeh držav.

Združeni narodi vsako leto objavijo seznam, na katerega je zaradi verodostojnih sumov, da so med oboroženimi spopadi sistematično izvajali posilstva in druge oblike spolnega nasilja, uvrščenih več deset državnih varnostnih sil ali oboroženih skupin v državah, kot so Sudan, Haiti, DR Kongo, Mjanmar, Sirija in Mali.

Lani so ugotovili primere spolnega nasilja nad Palestinci, ki so bili zaprti v Izraelu in na zasedenih palestinskih ozemljih, ki segajo v leto 2023. Med žrtvami je bilo 14 moških, sedem žensk, devet dečkov in deklica. Opozorili so, da primeri, ki jih je potrdil ZN, kažejo na večletne trende, vendar "niso izčrpni", ker niso imeli dostopa do izraelskih zaporov. Storilci so bili izraelski vojaki, varnostne sile in zaporniško osebje.

Izraelski veleposlanik pri ZN Danny Danon je uvrstitev na seznam v četrtek obsodil kot sramotno in absurdno. Guterresa je obtožil, da želi "demokratično državo Izrael primerjati s teroristi Hamasa", ki je sicer že na seznamu. Dejal je, da Izrael prekinja odnose z Guterresom do konca njegovega mandata 31. decembra.

V zvezi z Rusijo pa ZN v poročilu navajajo primere spolnega nasilja v Rusiji in na zasedenih ozemljih v Ukrajini, ki ga izvajajo ruski vojaki in zaporniško osebje - še posebej proti vojnim ujetnikom, ki so o tem pričali po izpustitvi. Poročajo o 310 primerih spolnega nasilja, vključno z posilstvom, pohabljanjem spolnih organov in električnimi šoki, žrtve so večinoma moški.

Ukrajine ni na seznamu, so pa zabeležili 31 primerov spolnega nasilja zlasti proti vojnim ujetnikom. Večina primerov se je zgodila pred letom 2025, vlada v Kijevu pa je zaostrila zakonodajo na tem področju in omogoča preiskave ZN, so dodali.

Poročilo na splošno obžaluje "izrazit porast" spolnega nasilja med oboroženimi konflikti v letu 2025 v primerjavi z letom 2024, za katerega je značilna "izjemna brutalnost in je v veliki večini usmerjeno proti ženskam in dekletom".