Izrael in Turčija v celoti obnavljata diplomatske odnose

Izrael in Turčija bosta po letih napetih odnosov ponovno v celoti vzpostavili diplomatske odnose, je danes izjavil izraelski premier Jair Lapid in ta diplomatski preboj označil za pomembno pridobitev za stabilnost v regiji. Turške oblasti so dodale, da obnovitev odnosov ne pomeni, da bodo opustile svojo podporo Palestincem.

Izraelski zunanji minister Jair Lapid in turški zunanji minister Mevlüt Cavusoglu FOTO: AP

"Sprejeta je bila odločitev, da se raven odnosov med državama ponovno dvigne na raven polnih diplomatskih vezi ter da se vrnejo veleposlaniki in generalni konzuli obeh držav," so sporočili iz urada izraelskega premierja Jaira Lapida. Lapid je diplomatski preboj označil za pomembno pridobitev za stabilnost v regiji in pomembno gospodarsko sporočilo za izraelske državljane. Turške oblasti so medtem opozorile, da to ne pomeni, da bodo opustile podporo Palestincem. "Pomembno je, da se naša sporočila o palestinskem vprašanju prenašajo neposredno prek veleposlanika," je na novinarski konferenci dejal zunanji minister Mevlüt Cavusoglu in dodal, da bo turški veleposlanik imenovan, ko bo seznam kandidatov predstavljen predsedniku Recepu Tayyipu Erdoganu.

Ponovna vzpostavitev stikov sledi večmesečnim dvostranskim prizadevanjem za izboljšanje odnosov med državama. Ta prizadevanja so se pričela z obiskom izraelskega predsednika Isaaca Herzoga v Ankari in nadaljevala z obojestranskimi obiski zunanjih ministrov v Jeruzalemu in Ankari. Herzog je bil tudi prvi izraelski predsednik, ki je po desetih letih obiskal Turčijo. Odnosi so se začeli krhati leta 2008 po izraelski vojaški operaciji v Gazi in se dokončno zamrznili po izraelskem napadu na turško ladjo leta 2010, v katerem je umrlo devet civilistov. Turška ladja je bila del flote, ki je skušala prebiti blokado in v Gazo prepeljati humanitarno pomoč. Po napadu je Ankara takoj vpoklicala svojega veleposlanika.