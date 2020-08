Izrael in ZAE z zgodovinskim dogovorom za normalizacijo odnosov

Izrael in Združeni arabski emirati so dosegli zgodovinski dogovor o normalizaciji odnosov, je danes kot prvi naznanil ameriški predsednik Donald Trump in to označil za "ogromen preboj".

icon-expand Trump in Netanjahu. FOTO: AP V skupni izjavi so ameriški predsednik Donald Trump, izraelski premier Benjamin Netanjahu in prestolonaslednik Abu Dabija Mohammed bin Zayed dejali, da upajo, da bo ta "zgodovinski preboj spodbudil mir na Bližnjem vzhodu". Posledično, so še dodali, bo Izrael prekinil načrte za nadaljnjo priključitev večjih delov okupiranega Zahodnega brega. Do zdaj Izrael sicer ni imel diplomatskih odnosov z zalivskimi arabskimi državami, vendar so jih skupne skrbi glede iranskega regionalnega vpliva pripeljale do neuradnih stikov. Državi bosta v skladu z dogovorom vzpostavili celovite diplomatske odnose. Netanjahu je kot odziv na Trumpovo najavo v hebrejščini tvitnil: "Zgodovinski dan". Zajed al Nahjan pa je prav tako v tvitu pojasnil, da je do dogovora prišlo v telefonskem pogovoru s Trumpom in Netanjahujem. Veleposlanik ZAE v ZDA Yousef Al Otaiba je v izjavi dejal, da gre za "zmago za diplomacijo in za regijo". "Ta pomemben napredek v arabsko-izraelskih odnosih znižuje napetosti in ustvarja novo energijo za pozitivne spremembe," je dodal. Sporazum predstavlja tretji izraelsko-arabski mirovni sporazum od razglasitve neodvisnosti Izraela 1948. Egipt je sporazum podpisal leta 1979, Jordan pa 1994.