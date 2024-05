Izrael izvedel napad na begunsko taborišče, ubitih več deset ljudi

Posnetki z juga palestinske enklave prikazujejo veliko eksplozijo in obsežen požar. Glede na navedbe zdravstvenega ministrstva v Gazi je izraelski napad zadel taborišče za razseljene Palestince severozahodno od Rafe. Ubitih je bilo najmanj 35 ljudi, večina žensk in otrok, več deset pa ranjenih, je še sporočilo ministrstvo, ki ga vodi Hamas.

Izraelska vojska je potrdila napad na območju, njegov cilj pa naj bi bili pripadniki palestinskega islamističnega gibanja Hamas. Pri tem so ubili dva visoka predstavnika gibanja Jasina Rabio in Haleda Nagarja, so javili in dodali, da se seznanjeni s poročilo o smrtnih žrtvah med civilisti in da navedbe preiskujejo.