Izrael izvedel raketni napad na jugu Libanona

Izraelska vojska je po lastnih navedbah v raketnem napadu na jugu Libanona danes zadela več deset ciljev in poveljniški center Hezbolaha. Napad je izvedla na območju, od koder so bile po njenih navedbah danes izstreljene rakete, ki so jih prestregli na severu Izraela.

Gre za najbolj silovito obstreljevanje od začetka prekinitve ognja 27. novembra lani, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu in obrambni minister Izrael Kac sta potem, ko naj bi pri mestu Metula na severu Izraela prestregli tri rakete iz Libanona, odredila napad na "desetine terorističnih tarč" v Libanonu, so sporočili iz Netanjahujevega urada. Obrambni minister Kac pa je izpostavil, da je libanonska vlada odgovorna za streljanje s svojega ozemlja in da je vojski ukazal, naj se ustrezno odzove.