Na letališču v Jemnu v času napada tudi generalni direktor WHO

Kot poroča BBC je Ghebreyesus na varnem in med napadom ni bil poškodovan, sporočil je tudi, da so na varnem vsi njegovi sodelavci iz Združenih narodov in WHO-ja. Odložen pa je njihov odhod, ki je pogojen z odpravo škode na letališču.

V času napada na letališče v Sani, se je tam nahajal tudi Generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus . Kot poroča BBC , so se s posadko ravno vkrcali na letalo, ko je bilo letališče tarča napada iz zraka. Eden od članov posadke naj bi bil ranjen, na letališču pa naj bi bili ubiti najmanj dve osebi. Poškodovana sta tudi kontrolni stolp in dvorana, ki se nahaja le nekaj metrov stran od steze, kjer je bilo letalo, na katerega se je vkrcal tudi Ghebreyesus.

Hutijski in izraelski mediji poročajo, da je bil Jemen danes tarča več zračnih napadov. Tarča napadov je bila poleg glavnega mednarodnega letališča v Sani in bližnje vojaške baze Al Dailami tudi elektrarna v pristaniškem mestu Hudejha na zahodu Jemna.

Za napad so se odločili dan po tem, ko so iz Jemna v Izrael priletele balistične rakete in dva drona. Še pred tem se je v soboto ena od hutijevskih raket izognila izraelski "železni kupoli" in zadela Tel Aviv, pri čemer je bilo ranjenih 16 ljudi. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je po tem napadu sporočil, da je ukazal uničenje hutijske infrastrukture.

Hutijski uporniki ob podpori Irana napadajo Izrael že vse od prvih mesecev vojne v Gazi, ki se je začela oktobra 2023, ko je Izrael začel z vojaškim obleganjem Gaze.