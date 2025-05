'Izrael je ustvaril pekel na Zemlji': v Gazi začetek nove ofenzive

Namen okrepljene ofenzive bo izpolnitev vseh vojnih ciljev, vključno z osvoboditvijo ujetnikov in uničenjem palestinskega gibanja Hamas, so v izjavi sporočile izraelske sile. Vojska namerava tudi zasesti območja v enklavi.

Izraelska bojna letala po poročanju izvajajo tudi bombne operacije v mestu Rafah na jugu Gaze, kjer so v napade vpleteni tudi zraelski helikopterji in droni.

Organizacija za človekove pravice Human Rights watch (HRW) pa je izraelsko popolno blokado Gaze v četrtek označila za orodje za iztrebljanje. V izjavi je zapisala še, da bi načrt izraelske vlade, da uniči vse, kar je ostalo od civilne infrastrukture v Gazi, in palestinsko prebivalstvo skoncentrira na majhnem območju, pomenil odvratno stopnjevanje stalnih zločinov proti človeštvu, etničnega čiščenja in dejanj genocida.

Izraelska agresija v Gazi, ki se je začela kot odziv na vdor palestinskih borcev na jugu Izraela in zajetje talcev oktobra 2023, je po zadnjih podatkih doslej terjala več kot 53.000 življenj, v napadih in sistematičnem uničevanju infrastrukture pa so bile razdejane bolnišnice, šole in druge javne institucije.

Južna Afrika je proti Izraelu na Meddržavnem sodišču (ICJ) nedolgo po začetku napadov sprožila tožbo, v kateri Izraelu očita kršitve konvencije o preprečevanju genocida. Dogajanje v Gazi so kot genocid označile tudi številne mednarodne človekoljubne organizacije in strokovnjaki Združenih narodov.