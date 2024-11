Kljub premirju Izrael napadel objekt Hezbolaha v Libanonu

Le dan po uveljavitvi premirja med Izraelom in Hezbolahom so izraelske sile dogovor že kršile. Izraelska vojska je namreč sporočila, da so napadli skladišče raket libanonskega šiitskega gibanja Hezbolah v južnem Libanonu. Poleg tega pa so streljali tudi na ljudi, ki so se vrnili na območje blizu meje z Izraelom, pri tem pa so ranili najmanj dve osebi.