Izrael kljubuje resoluciji Varnostnega sveta ZN in nadaljuje obstreljevanje Gaze

Izrael še naprej kljubuje v ponedeljek sprejeti resoluciji Varnostnega sveta ZN z zahtevo po takojšnji prekinitvi spopadov v Gazi. Ponoči so tako izraelske sile nadaljevale silovito obstreljevanje vzdolž palestinske enklave in ubile najmanj 66 ljudi. O smrtnih žrtvah tamkajšnje zdravstvene oblasti poročajo tudi iz Rafe na skrajnem jugu Gaze. Izraelska letala so ponoči izvedla napad tudi na jugu Libanona, v katerem je bilo ubitih sedem ljudi. Izraelska vojska je potrdila napad na "teroristične" tarče, po navedbah oborožene skupine Džama Islamija pa je bil tarča napada njihov center nujne pomoči, ubiti pa so bili reševalci, je povedal neimenovani vir.