Izrael kot prvi Somaliland priznal za neodvisno in suvereno državo

"Želim, da veste, da prav v tem trenutku podpisujem uradno priznanje Somalilanda s strani Izraela. (...) Zelo sem vesel in ponosen na ta dan in želim vam in prebivalcem Somalilanda vse najboljše," je v petkovem pogovoru s predsednikom Somalilanda Abdirahmanom Mohamedom Abdulahijem povedal izraelski premier Benjamin Netanjahu.

Benjamin Netanjahu FOTO: AP

Ob tem je dodal, da bo predsedniku ZDA Donaldu Trumpu sporočil, da se je Somaliland pripravljen pridružiti Abrahamovim sporazumom za normalizacijo odnosov z Izraelom. Prav tako je Abdulahija povabil na obisk v Izrael. Izraelski zunanji minister Gideon Sar je medtem dejal, da sta Izrael in Somaliland podpisala sporazum o vzpostavitvi polnih diplomatskih odnosov, vključno z imenovanjem veleposlanikov in odprtjem veleposlaništev v obeh državah.

Somaliland svojo neodvisnost razglasil leta 1991

Abdulahi je kmalu po priznanju pozdravil potezo Izraela in poudaril, da ta zaznamuje začetek strateškega partnerstva. "To je zgodovinski trenutek," je zapisal na omrežju in dodal, da se je Somaliland pripravljen pridružiti Abrahamovim sporazumom. Somaliland je svojo neodvisnost razglasil leta 1991, ko so v Somaliji spopadi med rivalskimi klani prerasli v državljansko vojno. Odtlej si intenzivno prizadeva za mednarodno priznanje, kar je Abdulahi od prevzema položaja lani tudi postavil za svojo glavno prioriteto.

Volitve v Somalilandu FOTO: AP

Izrael je postala prva država na svetu, ki je uradno priznala Somaliland. Za odločitvijo bi sicer lahko stali zlasti varnostni interesi Izraela. Kot je namreč prejšnji mesec navedel Inštitut za nacionalne varnostne študije v Tel Avivu, Izrael potrebuje zaveznike na območju Rdečega morja iz številnih strateških razlogov, med drugim zaradi možnosti prihodnje kampanje proti jemenskim hutijevcem.

Turčia, Egipt, Somalija z obsodbo

Izraelsko priznanje Somalilanda so sicer že obsodili tako Somalija kot nekatere druge države, denimo Turčija in Egipt. Somalija je odločitev Izraela označila za nameren napad na njeno suverenost. "Nezakonita dejanja te vrste resno ogrožajo regionalni mir in stabilnost ter zaostrujejo politične in varnostne napetosti," je še sporočilo somalijsko zunanje ministrstvo.