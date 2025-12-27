Naslovnica
Tujina

Izrael kot prvi Somaliland priznal za neodvisno in suvereno državo

Tel Aviv, 27. 12. 2025 09.43 pred 25 minutami 2 min branja 2

Avtor:
STA
Volitve v Somalilandu

Izraelske oblasti so v petek uradno priznale Somaliland kot neodvisno in suvereno državo. S tem je Izrael postala prva država, ki je priznala to pokrajino, ki je neodvisnost od Somalije razglasila pred več kot tremi desetletji. V Somalilandu so odločitev Izraela pozdravili, Somalija pa jo je označila za nameren napad na njeno suverenost.

"Želim, da veste, da prav v tem trenutku podpisujem uradno priznanje Somalilanda s strani Izraela. (...) Zelo sem vesel in ponosen na ta dan in želim vam in prebivalcem Somalilanda vse najboljše," je v petkovem pogovoru s predsednikom Somalilanda Abdirahmanom Mohamedom Abdulahijem povedal izraelski premier Benjamin Netanjahu.

Benjamin Netanjahu
Benjamin Netanjahu
FOTO: AP

Ob tem je dodal, da bo predsedniku ZDA Donaldu Trumpu sporočil, da se je Somaliland pripravljen pridružiti Abrahamovim sporazumom za normalizacijo odnosov z Izraelom. Prav tako je Abdulahija povabil na obisk v Izrael.

Izraelski zunanji minister Gideon Sar je medtem dejal, da sta Izrael in Somaliland podpisala sporazum o vzpostavitvi polnih diplomatskih odnosov, vključno z imenovanjem veleposlanikov in odprtjem veleposlaništev v obeh državah.

Somaliland svojo neodvisnost razglasil leta 1991

Abdulahi je kmalu po priznanju pozdravil potezo Izraela in poudaril, da ta zaznamuje začetek strateškega partnerstva. "To je zgodovinski trenutek," je zapisal na omrežju in dodal, da se je Somaliland pripravljen pridružiti Abrahamovim sporazumom.

Somaliland je svojo neodvisnost razglasil leta 1991, ko so v Somaliji spopadi med rivalskimi klani prerasli v državljansko vojno. Odtlej si intenzivno prizadeva za mednarodno priznanje, kar je Abdulahi od prevzema položaja lani tudi postavil za svojo glavno prioriteto.

Volitve v Somalilandu
Volitve v Somalilandu
FOTO: AP

Izrael je postala prva država na svetu, ki je uradno priznala Somaliland. Za odločitvijo bi sicer lahko stali zlasti varnostni interesi Izraela.

Kot je namreč prejšnji mesec navedel Inštitut za nacionalne varnostne študije v Tel Avivu, Izrael potrebuje zaveznike na območju Rdečega morja iz številnih strateških razlogov, med drugim zaradi možnosti prihodnje kampanje proti jemenskim hutijevcem.

Turčia, Egipt, Somalija z obsodbo

Izraelsko priznanje Somalilanda so sicer že obsodili tako Somalija kot nekatere druge države, denimo Turčija in Egipt.

Somalija je odločitev Izraela označila za nameren napad na njeno suverenost. "Nezakonita dejanja te vrste resno ogrožajo regionalni mir in stabilnost ter zaostrujejo politične in varnostne napetosti," je še sporočilo somalijsko zunanje ministrstvo.

Preberi še Izrael naj bi v Libanonu ubil pripadnika iranske elitne enote

Turško zunanje ministrstvo je medtem priznanje označilo za nadaljevanje izraelske ekspanzionistične politike in dodalo, da se Izrael s tem odkrito vmešava v notranje zadeve Somalije. V Egiptu pa so ob obsodbi poudarili polno podporo enotnosti, suverenosti in ozemeljski celovitosti Somalije.

Kritična je bila tudi Afriška unija, ki je opozorila, da bi to lahko ustvarilo "nevaren precedens z daljnosežnimi posledicami za mir in stabilnost na celotnem kontinentu".

Predsednik ZDA pa je v intervjuju za New York Post dejal, da nasprotuje priznanju Somalilanda s strani ZDA.

somaliland izrael država priznanje

Snežni plaz pod seboj pokopal štiri pohodnike

Eksplozije v Kijevu, v zraku poljski lovci

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Rožle Patriot
27. 12. 2025 10.16
A Turčia ... se napiše po slovensko? ..
Odgovori
0 0
Sirhakel7
27. 12. 2025 10.04
A zdaj bi pa Izrael kazal širnemu svetu, kako so pa oni tolerantni do manjšin... Mislim a je to normalno ???
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
