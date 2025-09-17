Izrael krepi napade na Gazo: 'Obkolili bomo mesto'

Siloviti izraelski napadi na palestinsko enklavo se nadaljujejo. Samo danes je umrlo že 29 ljudi, mesto Gaza je v ruševinah, ne delujejo telefoni, ni internetne povezave. Izraelska vojska je sicer napovedala, da bo začasno odprla novo pot, po kateri bodo ljudje lahko zapustili mesto Gaza. Ta bo zgolj po eni ulici odprta za 48 ur.

Izraelska vojska (IDF) je v noči na torek z močno okrepljenimi napadi na mesto Gazo začela naslednjo fazo operacije 'Gideonova kočija'. V največjem mestu enklave medtem ostaja ujetih več kot pol milijona prebivalcev. Dve diviziji vojske sta v mesto vstopili iz različnih smeri, kmalu naj bi se jima pridružila še ena. IDF ocenjuje, da bo operacija trajala približno dva do tri mesece. Obsežni deli mesta so porušeni, saj izraelska vojska uničuje vse, kar ji stoji na poti – nebotičnike, domove in javno infrastrukturo, poročajo tuji mediji. Palestinski organ za regulacijo telekomunikacij s sedežem na Zahodnem bregu je sporočil, da so izraelski napadi na glavne omrežne linije na severu Gaze prekinili internetne in telefonske storitve, s čimer so prebivalce odrezali od preostalega sveta. Associated Press poroča, da so bili vsi poskusi navezave stika z ljudmi v mestu doslej neuspešni. V napadih je ob tem danes umrlo najmanj 29 ljudi, informacije zdravstvenih virov navaja portal katarske televizije Al Jazeera. Od 29 smrtnih žrtev naj bi jih 17 umrlo v obleganem mestu. Od začetka nove faze ofenzive v mestu je vojska po lastnih navedbah tam napadla več kot 150 ciljev.

Izraelska vojska je včeraj začela kopensko operacijo v Gazi. FOTO: AP icon-expand

Obenem stopnjujejo tudi prizadevanja za nadaljnje izseljevanje Palestincev iz mesta. Izraelska vojska je danes sicer napovedala, da bo začasno odprla novo pot, po kateri bodo ljudje lahko zapustili mesto. Ta bo po eni ulici odprta 48 ur.

Na tisoče Palestincev zapušča oblegano Gazo. FOTO: AP icon-expand

Doslej je vojska prebivalce pozivala, naj mesto zapustijo po obalni cesti v smeri tako imenovane humanitarne cone na jugu, ki vključuje območje Al Mavasi. V največjem urbanem središču v enklavi je sicer pred začetkom izraelske agresije oktobra 2023 živelo okoli milijon ljudi.

Kallasova: Ni res, da EU ni storila dovolj za pritisk na Izrael

Visoka predstavnica Evropske unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Kaja Kallas je medtem zavrnila trditve, da EU ni storila dovolj za pritisk na Izrael, in poudarila, da se je javno mnenje v zadnjih mesecih bistveno spremenilo, kar se odraža v predlaganih ukrepih, piše The Guardian.

"Predlogi za povečanje pritiska na izraelsko vlado so na mizi ... Zdaj je na državah članicah, da o njih razpravljajo v Svetu, kar je problematično, saj, kot vemo, obstajajo ločnice. Toda kar v resnici vidimo, je, da se je javno mnenje v vseh državah članicah resnično spremenilo. In ko imamo razprave, se vse članice ali njihovi predstavniki, zunanji ministri, strinjajo, da so razmere nevzdržne. /.../ Če se torej vsi strinjamo s tem, se postavlja vprašanje: kaj bomo storili, kakšna orodja imamo v rokah? Zato smo v Komisiji predlagali, da se s temi predlogi nadaljuje. Če ne bodo sprejeti, lahko poiščemo druge ukrepe, v kolikor se vsi strinjamo, da moramo sprejeti dodatne korake, da bi resnično dosegli spremembe na terenu," je dejala.

Evropska komisija je predlagala začasno ustavitev nekaterih trgovinskih določb pridružitvenega sporazuma med EU in Izraelom. Sprejeti predlog delnega suspenza prihaja 18 mesecev po tem, ko sta Irska in Španija predsednico Komisije Ursulo von der Leyen zaprosili za pregled sporazuma glede na vojno v Gazi.

Kallasova je ob tem navedla še, da Komisija predlaga sveženj sankcij proti dvema izraelskima ministroma, nasilnim naseljencem in članom Hamasa. Ali bodo predlogi dobili potrebno podporo članic EU, še ni jasno, Nemčija je doslej tej potezi namreč nasprotovala. "Seznanjeni smo z načrti za sankcije. Evropska komisija o njih razpravlja že več dni. Nemška vlada pa še ni zavzela dokončnega stališča o njih," je dejal predstavnik za odnose z javnostmi nemške vlade Stefan Kornelius.

Južna Afrika: Potreba po mednarodnem ukrepanju še nikoli ni bila bolj nujna

Južna Afrika je medtem sporočila, da poročilo Združenih narodov (ZN), ki potrjuje, da so izraelske sile zagrešile genocid, jasno kaže na izjemno težke razmere v Palestini. Zaradi teh je država decembra 2023 proti Izraelu na Mednarodnem sodišču (ICJ) vložila tudi tožbo. "Glede na najnovejše poročilo, ki ponuja celovit in forenzično podroben opis potekajočega genocida, potreba po mednarodnem ukrepanju še nikoli ni bila bolj nujna," je v izjavi zapisalo zunanje ministrstvo Južne Afrike. "Vse bolj je jasno, da se palestinsko ljudstvo sooča z grožnjo popolnega uničenja in da je ogrožen celoten sistem mednarodnega prava," so sporočili.

Izrael Evropi zagrozil s povračilnimi ukrepi

Izraelski zunanji minister Gideon Saar je predlagane sankcije Evropske komisije proti Izraelu označil za "moralno in politično izkrivljene", poroča Times of Israel. "Poteze proti Izraelu bodo škodovale interesom same Evrope," je zapisal na družbenem omrežju X. Saar je obljubil, da se bo Izrael "s pomočjo svojih prijateljev v Evropi še naprej boril proti poskusom, da bi mu škodovali, medtem ko se sooča z eksistencialno vojno". "Sankcije proti Izraelu bodo deležne enakih ukrepov , a upamo, da to ne bo potrebno," je še dodal.