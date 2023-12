Izrael krepi pritisk na jug Gaze, izvedel tudi nove napade na Sirijo

Časnik Times of Israel je poročal o obsežnih izraelskih kopenskih operacijah na jugu enklave, kjer so izraelske sile že v petek z letaki pozivale civiliste k umiku v Rafo ob meji z Egiptom.

V Han Junis se je od začetka izraelskega obleganja Gaze sicer zateklo veliko civilistov s severa enklave, kmalu po izteku dogovora o prekinitvi dogovora pa so izraelska letala v petek zadela tudi tarče v mestu Rafa.

Izraelska vojska je sporočila, da cilja pripadnike palestinskega gibanja Hamas in drugih terorističnih skupin. Od skupno 400 tarč so jih izraelska letala 50 zadela na širšem območju Han Junisa, so danes sporočili iz izraelske vojske.

Dopisnik katarske televizije Al Jazeera je z območja poročal o številnih uničenih hišah, zaporedje izraelskih napadov pa naj bi sledilo vzorcu s severa enklave in nakazovalo na priprave za večjo kopensko ofenzivo.

Od petka zjutraj so v enklavi poleg 240 ubitih našteli še najmanj 650 ranjenih, navaja francoska tiskovna agencija AFP. Po večurnem zatišju so se zjutraj v več izraelskih krajih blizu Gaze znova oglasile sirene, ki so svarile pred nevarnostjo raketnega napada.

Prekinitev ognja, za katero sta se dogovorila Izrael in Hamas in je veljala od prejšnjega petka, se je po dveh podaljšanjih iztekla v petek ob 7. uri po lokalnem času.