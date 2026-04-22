Tujina

V Hormuški ožini napadli dve tovorni ladji

Bejrut, 22. 04. 2026 10.37

N.L. STA
Tanker v Homuški ožini

Islamska revolucionarna garda je s topnjače v Hormuški ožini streljala na tovorno ladjo in jo huje poškodovala, poroča britanska vojska. Iran odgovarja, da je revolucionarna garda na ladjo streljala, ker je plovilo ignoriralo svarila iranskih oboroženih sil, čeprav jim pred tem niso izdali nobenega opozorila. Kmalu zatem je bila v ožini poškodovana še ena ladja; ali je tudi za tem napadom Iran, ni potrjeno. Napetosti se dogajajo hkrati, ko je ameriški predsednik Donald Trump naznanil podaljšanje premirja z Iranom za nedoločen čas.

Prvi incident se je zgodil približno 28 kilometrov severno od Omana. Kapitan ladje s kontejnerji je po poročanju SkyNewsa dejal, da Iranci pred napadom niso stopili v stik z njihovo posadko, vsi člani posadke so sicer na varnem.

Iranska vojska je po napadu sporočila, da dokler ZDA blokirajo plovila iz njihovih pristanišč in vanje, bodo izvajali strog nadzor nad ožino. Zatrjujejo, da je ladja ignorirala opozorila iranske vojske.

Hormuška ožina
Kmalu zatem so Britanci sporočili, da je slabih 15 kilometrov od Irana poškodovana še ena ladja, ta je plula v tujino. Ladja se je ustavila, posadka pa je na varnem. Ali tudi za tem napadom stoji Iran, niso razkrili.

Streljanje na dve ladji sledi maščevalni obljubi Irana, da bodo zaradi ameriškega zasega iranskega tankerja sledili povračilni ukrepi.

ZDA so med koncem tedna namreč zasegle iranski tanker Touske in se nanj vkrcale v sklopu izvajanja blokade iranskih pristanišč. Američani so včeraj pregledali tudi ladjo Tifani v Indijskem oceanu, prepričani so, da je ladja del nezakonite mreže, ki podpira Iran.

Izrael kljub premirju z novimi napadi v Libanonu

V izraelskem zračnem napadu v dolini Beka na vzhodu Libanona je bila ubita ena oseba, še dve sta bili ranjeni, so poročali libanonski državni mediji. Napad se je zgodil v času, ko velja desetdnevna prekinitev ognja z libanonsko šiitsko milico Hezbolah. Strani se sicer medsebojno obtožujeta kršenja premirja.

Kot je objavila Nacionalna tiskovna agencija (NNA), je bila davi ena oseba ubita, dve pa ranjeni v napadu z brezpilotnim letalnikom na obrobju Al Džaburja v zahodnem delu Beke v Libanonu.

NNA je poročala tudi o izraelskem topniškem obstreljevanju in rušenjih v krajih v južnem Libanonu, ki jih trenutno zaseda Izrael.

Hezbolah je v torek sporočil, da je izstrelil rakete in drone na kraje na severu Izraela kot povračilo za "očitne" izraelske kršitve premirja, ki so po njegovih besedah vključevale "napade na civiliste in uničenje njihovih domov in vasi".

Izraelska vojska pa je tistega dne sporočila, da je Hezbolah izstrelil več raket proti vojakom, nameščenim v južnem Libanonu, in da je vojska v odgovor zadela izstrelitveno napravo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ameriška blokada iranskih pristanišč
Napadi na Libanon in Hezbolah

Izrael je sprožil obsežne napade v Libanonu in zasedel več ozemelj na jugu države, potem ko je Hezbolah v začetku marca začel obstreljevati izraelsko ozemlje v znak podpore Iranu po ameriško-izraelskih napadih.

Kljub prekinitvi ognja, ki je začela veljati prejšnji petek, izraelski vojaki še vedno delujejo v južnem Libanonu, izraelski obrambni minister Izrael Kac pa je v nedeljo dejal, da bodo uporabili "polno silo" v primeru, da se izraelske sile soočijo z grožnjo.

ZDA bodo v četrtek po navedbah State Departmenta gostile drugi krog pogovorov med Libanonom in Izraelom. Pogovori bodo prvi med stranema, odkar je začelo veljati krhko premirje. Prvi krog pogovorov je potekal 14. aprila v Washingtonu pod pokroviteljstvom državnega sekretarja Marca Rubia.

Hormuška ožina Iran tovorne ladje Bližnji vzhod Izrael

