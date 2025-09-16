V neusmiljenem bombardiranju Gaze ljudje ujeti pod ruševinami: 'Slišimo njihove krike'

- FOTO: AP
Izraelske sile so okrepile napad na mesto Gaza z neprekinjenim bombardiranjem, topništvom in napadi z brezpilotniki. Poteka "močno, neusmiljeno bombardiranje Gaze", je povedala priča za tiskovno agencijo AFP. Napadi so domove zravnali z zemljo, številni ljudje pa so ujeti pod ruševinami. "Slišimo njihove krike," je dejal 25-letni prebivalec Ahmed Gazal.
Glede na nekatere navedbe, ki jih povzemajo tuje tiskovne agencije, naj bi v mesto vstopili tudi tanki, šlo naj bi za začetek kopenske ofenzive. Palestinska civilna zaščita navaja, da so napadi terjali več smrtnih žrtev in ranjenih.
Na tisoče že večkrat razseljenih Palestincev so se sredi noči podali iz mesta v iskanju zavetja.
Izraelski politični komentator Ori Goldberg pravi, da je bilo izraelsko bombardiranje Gaze tako intenzivno, da so bombe slišali tudi v osrednjih delih Izraela, poroča Al Jazeera. V objavi na svojem profilu na družbenem omrežju X je Goldberg dejal, da izraelska dejanja v Gazi pomenijo "uničenje" in "genocid".
Izraelski obrambni minister Izrael Kac je davi sporočil, da Gaza gori. "Izraelska vojska udarja po teroristični infrastrukturi z železno pestjo in vojaki se pogumno borijo, da bi ustvarili pogoje za vrnitev talcev in poraz Hamasa. Ne bomo popustili, dokler ne bo misija končana," je dodal v zapisu na omrežju X.
Ofenziva je sprožila proteste družin talcev, ki jih Hamas še vedno zadržuje v Gazi. "Moj Ariel je v resnični nevarnosti," je dejala Arbel Yehoud, nekdanja talka, ki je protestirala pred Netanjahujevo rezidenco v Jeruzalemu. Njen fant Ariel Cunio je namreč še vedno v ujetništvu v Gazi, poroča The Times of Israel. "Zvoki eksplozij iz Gaze pretresajo stene mojega doma in komore mojega srca," je dejala.
Silovita ofenziva na mesto Gaza se je zgodila po tem, ko se je ameriški državni sekretar Marco Rubio srečal z Benjaminom Netanjahujem in podprl operacijo, poroča Axios. Rubio je Netanjahuju zagotovil neomajno podporo ZDA v boju proti Hamasu. Kot je dejal, si prebivalci Gaze sicer zaslužijo boljšo prihodnost, a da se ta ne more začeti, dokler Hamas ne bo izkoreninjen.
Rubio: Za dogovor v Gazi na voljo le nekaj dni časa
Ameriški državni sekretar Rubio je Hamas opozoril, da ima le nekaj dni časa, da sprejme dogovor o prekinitvi ognja v Gazi, poroča Al Jazeera.
"Izraelci so tam začeli izvajati operacije. Zato menimo, da imamo zelo malo časa, v katerem se lahko doseže dogovor," je dejal Rubio. "Nimamo več mesecev, verjetno imamo še nekaj dni in morda nekaj tednov."
"Naša prva izbira je, da se to konča s pogajanji, kjer Hamas reče: 'Demilitarizirali se bomo, ne bomo več predstavljali grožnje'," je Rubio povedal novinarjem, ko je iz Izraela odhajal v Katar. Dodal je: "Če lahko katerakoli država na svetu pomaga posredovati (v konfliktu), je to Katar."
Netanjahu posvaril pred izolacijo Izraela
Izraelski premier Netanjahu je dejal, da se mora njegova država pripraviti na "nekakšno (mednarodno) izolacijo". "Tukaj bomo morali razviti svojo orožarsko industrijo ... Nimamo izbire," je dejal Netanjahu. Ob tem je zatrdil, da bo za izolacijo Izraela "delno odgovorno evropsko muslimansko prebivalstvo".
"Živimo v zelo zahtevnem svetu. Muslimani, ki so se priselili v Evropo, so postali pomembna, glasna manjšina. To nagiba lokalne oblasti proti Gazi," je njegove izjave povzel nemški DW.
Izraelski opozicijski voditelj Jair Lapid je kritiziral Netanjahuja zaradi njegove izjave in dejal, da je izraelski voditelj odgovoren za diplomatska vprašanja države. "Netanjahujeva izjava, da Izrael vstopa v (mednarodno) izolacijo ... je nora izjava," je dejal Lapid in dodal, da Netanjahu in izraelska vlada Izrael spreminjata v "državo tretjega sveta".
Sicer pa je Netanjahuju glede izolacije pritrdil tudi izraelski minister za dediščino Amičai Elijahu. "Moramo biti sila, ki zna stati na lastnih nogah. Ni nam treba priti v situacijo, ko gremo v vojno in ugotovimo, da nimamo streliva," je dejal Elijahu.
Izrael je sicer že pred časom naznanil obsežno ofenzivo za zavzetje mesta Gaze, največjega urbanega središča v opustošeni enklavi. Zdaj pa je očitno svoj načrt začel uresničevati.