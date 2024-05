Izrael na ICJ zanikal izvajanje genocida v Gazi

ICJ je januarja Izraelu naložilo sprejetje ukrepov za preprečitev genocida in zagotovitev nujno potrebne humanitarne pomoči v Gazi. Ni pa mu odredilo tudi končanja vojaškega posredovanja v enklavi. Izrael vztraja, da spoštuje mednarodne pravne obveznosti, za obtožbe Južne Afrike pa med drugim pravi, da so popolnoma neutemeljene.

Južna Afrika je svoje argumente v okviru tokratnega zaslišanja predstavila v četrtek. Po njenih navedbah je izraelski genocid v Gazi dosegel novo in grozljivo stopnjo, operacija v Rafi pa je zadnji korak k uničenju Gaze in Palestincev.

Noam je danes izjavil tudi, da se Izrael zelo dobro zaveda velikega števila civilistov, ki so skoncentrirani v Rafi, prav tako pa se dobro zaveda prizadevanj tam vladajočega gibanja Hamas, da bi te civiliste uporabil kot živi ščit. Poudaril je, da Izrael doslej v Rafi ni izvedel obsežnega napada, ampak zgolj omejene operacije.

Mesto ob meji z Egiptom je v zadnjih mesecih postalo zatočišče za več kot milijon Palestincev, ki so tja prebegnili iz drugih delov uničene enklave. Mnogi izmed njih te dni ponovno bežijo, Izrael pa je medtem zasedel tudi mejni prehod z Egiptom in s tem vzpostavil nadzor nad vsemi izstopnimi točkami iz enklave, kjer vlada huda humanitarna kriza, tudi lakota.

Južna Afrika: Izraelski genocid v Gazi dosegel novo stopnjo

