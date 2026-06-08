Izrael na iranske rakete odgovoril z napadi na Iran

Izrael je davi sporočil, da so njegove sile izvedle napade na več vojaških ciljev v zahodnem in osrednjem delu Irana. Iranski mediji so poročali o eksplozijah v mestih Teheran, Tabriz in Isfahan, pri čemer pa naj urbana območja ne bi bila med cilji.
Podrobnosti o škodi ali morebitnih žrtvah po poročanju tujih tiskovnih agencij še niso znane.
Izraelski napadi so bili odgovor na iransko obstreljevanje v nedeljo, ko je nad Izrael priletelo 11 raket, od katerih je zračna obramba vse prestregla, žrtev ni bilo. Iranska revolucionarna garda je napade opisala kot svarilo, potem ko je Izrael napadel predmestja libanonske prestolnice Bejrut, in napovedala nove napade.
Že danes so se v več delih Izraela oglasile sirene. Izraelska vojska je sporočila, da je proti njihovi državi poletel nov niz raket iz Irana in da jih poskušajo prestreči. O eksplozijah med drugim poročajo iz Jeruzalema.
Teheran namreč vztraja, da mora kakršenkoli dogovor za končanje vojne ustaviti tudi konflikt v Libanonu, kjer Izrael vodi vojaško kampanjo proti z Iranom povezanemu šiitskemu gibanju Hezbolah. Na iranskem zunanjem ministrstvu so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP navedli, da so napade na Izrael izvedli po več tednih zadrževanja.
Trump poklical Netanjahuja
Ameriški predsednik Donald Trump je sicer poskušal Izrael odvrniti od povračilnih napadov. Za medij Axios je povedal, da bo poklical izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja in mu dejal, "naj se ne maščuje". "Izrael je imel svoj napad in Iran je imel svoj napad. Ne potrebujemo še enega," naj bi dejal Trump.
Novi napadi pomenijo dodaten pritisk na prekinitev ognja, ki sta jo ZDA in Iran sklenila 8. aprila. Ameriški pogajalci si odtlej prizadevajo doseči dogovor o končanju vojne, ki sta jo 28. februarja z napadi na Iran sprožila ZDA in Izrael.
Upanje na mir je danes dodatno omajal ločen iranski napad na kurdske upornike v iraškem Kurdistanu, ki jih Teheran označuje za teroriste in obtožuje služenja zahodnim ali izraelskim interesom.
Izraelska vojska obenem danes poroča o raketi, ki je nad ozemlje države priletela iz Jemna. Tamkajšnji hutijevci so pred tem sporočili, da so jo izstrelili nad Izrael.