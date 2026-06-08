Izrael na iranske rakete odgovoril z napadi na Iran

Izrael je davi sporočil, da so njegove sile izvedle napade na več vojaških ciljev v zahodnem in osrednjem delu Irana. Iranski mediji so poročali o eksplozijah v mestih Teheran, Tabriz in Isfahan, pri čemer pa naj urbana območja ne bi bila med cilji.

Podrobnosti o škodi ali morebitnih žrtvah po poročanju tujih tiskovnih agencij še niso znane.

Izraelski napadi so bili odgovor na iransko obstreljevanje v nedeljo, ko je nad Izrael priletelo 11 raket, od katerih je zračna obramba vse prestregla, žrtev ni bilo. Iranska revolucionarna garda je napade opisala kot svarilo, potem ko je Izrael napadel predmestja libanonske prestolnice Bejrut, in napovedala nove napade.

Že danes so se v več delih Izraela oglasile sirene. Izraelska vojska je sporočila, da je proti njihovi državi poletel nov niz raket iz Irana in da jih poskušajo prestreči. O eksplozijah med drugim poročajo iz Jeruzalema.

Teheran namreč vztraja, da mora kakršenkoli dogovor za končanje vojne ustaviti tudi konflikt v Libanonu, kjer Izrael vodi vojaško kampanjo proti z Iranom povezanemu šiitskemu gibanju Hezbolah. Na iranskem zunanjem ministrstvu so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP navedli, da so napade na Izrael izvedli po več tednih zadrževanja.