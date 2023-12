Izrael nadaljuje napade na Gazo, Egipt s predlogom za končanje vojne

Po podatkih ministrstva za zdravje v Gazi, ki je pod nadzorom Hamasa, je bilo v napadih ubitih najmanj 52 ljudi. Mrtve so prepeljali v bolnišnice v Rafi, Han Junisu in Deir al Balahu.

Po navedbah izraelske vojske je davi več deset bojnih letal ob podpori kopenskih enot znova napadlo več kot sto ciljev v Gazi. Tarča napadov so bili predori in vojaški objekti, ki jih uporablja skrajno palestinsko gibanje Hamas.

Izraelski premier Netanjahu medtem vztraja, da bo mir v Gazi mogoče doseči le, če bo Hamas uničen, območje Gaze pa demilitarizirano in palestinska družba deradikalizirana.

"Hamas je treba uničiti, območje Gaze je treba demilitarizirati in palestinsko družbo je treba deradikalizirati. To so trije predpogoji za mir med Izraelom in njegovimi palestinskimi sosedi na območju Gaze," je Netanjahu zapisal v danes objavljenem prispevku za ameriški časnik Wall Street Journal.

Da območja Gaze ne bo več mogoče uporabljati za napade na Izrael in da vanj ne bo več prišlo orožje, je treba vzpostaviti "začasno varnostno cono na robu Gaze in inšpekcijski mehanizem na meji med Gazo in Egiptom", je še zapisal Netanjahu. Vrhovna varnostna odgovornost za Gazo bi morala biti še nekaj časa v rokah Izraela, je dodal.