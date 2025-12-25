Naslovnica
Voyo.si
Tujina

Izrael naj bi v Libanonu ubil pripadnika iranske elitne enote

Bejrut/Tel Aviv, 25. 12. 2025 20.19 pred 21 minutami 1 min branja 2

Avtor:
A.K. STA
Izraelski vojak

V izraelskem napadu sta bili na severovzhodu Libanona blizu meje s Sirijo ubiti dve osebi, je sporočilo ministrstvo za zdravje v Bejrutu. Po navedbah izraelske vojske je bila ena od žrtev pripadnik elitne enote iranske revolucionarne garde. Še eno smrtno žrtev je medtem zahteval ločen izraelski napad na jugu države.

Ministrstvo za zdravje je sporočilo, da sta v izraelskem napadu na vozilo v okrožju Hermel v dolini Bekaa umrli dve osebi. Po poročanju libanonske tiskovna agencija NNA je izraelski dron na območju zadel kombi.

Izraelska vojska je zatem sporočila, da je bil tarča napada Husein Mahmud al Džavhari, pripadnik elitne enote Kuds, ki je del iranske revolucionarne garde. Po njenih navedbah je bil vpleten v načrtovanje napadov na Izrael iz Sirije in Libanona.

Ločen izraelski napad na območje Majdal Selm na jugu države je medtem po navedbah zdravstvenega ministrstva v Bejrutu zahteval še eno smrtno žrtev.

Kljub premirju iz novembra lani, ki naj bi končalo več kot leto dni trajajoče sovražnosti med Izraelom in libanonskim šiitskim gibanjem Hezbolah, Izrael nadaljuje z napadi na cilje v sosednji državi. Te med drugim upravičuje z obtožbami o domnevnem ponovnem oboroževanju Hezbolaha, ki ga podpira Iran.

Obenem kljub dogovoru o prekinitvi ognja, ki predvideva umik izraelskih sil, ohranja vojaško navzočnost na petih območjih na jugu Libanona.

Medtem se krepi pritisk na libanonsko vlado, naj v skladu z dogovorom do konca leta dokonča razorožitev Hezbolaha. Načelnik libanonske vojske Rodolphe Haykal je v torek dejal, da trenutno zaključujejo prvo fazo razorožitve.

Zelenski v božičnem nagovoru: Imamo eno željo: 'Naj pogine'

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Racional-ec
25. 12. 2025 20.46
Izrael je ubil nekoga iz libanona, navadn k da ni nc…ce bi pa nekdo iz libanona ubil nekoga iz izraela bi bil islamski skrajnez. Pripadnik ne vem koga in seveda dejanje bi obsodil cel svet. Bolano
Odgovori
0 0
vlahov
25. 12. 2025 20.33
l. 1991 nam je le Izrael stal ob strani , ko nam je prodal orožje . Zato ima Tanja danes službo.
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
