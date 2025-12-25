Izrael naj bi v Libanonu ubil pripadnika iranske elitne enote

Ministrstvo za zdravje je sporočilo, da sta v izraelskem napadu na vozilo v okrožju Hermel v dolini Bekaa umrli dve osebi. Po poročanju libanonske tiskovna agencija NNA je izraelski dron na območju zadel kombi.

Izraelska vojska je zatem sporočila, da je bil tarča napada Husein Mahmud al Džavhari, pripadnik elitne enote Kuds, ki je del iranske revolucionarne garde. Po njenih navedbah je bil vpleten v načrtovanje napadov na Izrael iz Sirije in Libanona.

Ločen izraelski napad na območje Majdal Selm na jugu države je medtem po navedbah zdravstvenega ministrstva v Bejrutu zahteval še eno smrtno žrtev.

Kljub premirju iz novembra lani, ki naj bi končalo več kot leto dni trajajoče sovražnosti med Izraelom in libanonskim šiitskim gibanjem Hezbolah, Izrael nadaljuje z napadi na cilje v sosednji državi. Te med drugim upravičuje z obtožbami o domnevnem ponovnem oboroževanju Hezbolaha, ki ga podpira Iran.

Obenem kljub dogovoru o prekinitvi ognja, ki predvideva umik izraelskih sil, ohranja vojaško navzočnost na petih območjih na jugu Libanona.

Medtem se krepi pritisk na libanonsko vlado, naj v skladu z dogovorom do konca leta dokonča razorožitev Hezbolaha. Načelnik libanonske vojske Rodolphe Haykal je v torek dejal, da trenutno zaključujejo prvo fazo razorožitve.