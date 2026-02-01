Izrael naj bi v omejenem obsegu odprl mejni prehod Rafa

Po navedbah omenjenega organa se je danes začela "pilotna faza" odprtja mejnega prehoda Rafa, in sicer "v sodelovanju z misijo EU za pomoč na mejah (EUBAM), Egiptom in vsemi relevantnimi deležniki". To naj bi bil del predhodnih priprav vpletenih strani, "namenjenih povečanju pripravljenosti za polno delovanje mejnega prehoda".

"Dejanski prehod prebivalcev v obe smeri se bo začel po zaključku teh priprav," je napovedala agencija izraelskega obrambnega ministrstva, zadolžena za logistično pomoč palestinskim ozemljem (Cogat).

Izraelska vlada je odprtje mejnega prehoda Rafa, edine vstopne in izstopne točka med Gazo in zunanjim svetom, ki ne poteka skozi Izrael, pogojevala z vrnitvijo posmrtnih ostankov zadnjega talca, zajetega med napadom gibanja Hamas 7. oktobra 2023. Te so v Izrael vrnili v ponedeljek, s čimer se je odprla pot za začetek druge faze mirovnega načrta za Gazo, ki ga je predlagal predsednik ZDA Donald Trump.

Druga faza med drugim predvideva razorožitev Hamasa in vzpostavitev tehnokratske uprave v enklavi.