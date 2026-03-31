Izrael namerava tudi po koncu spopadov s Hezbolahom zasedati del južnega Libanona

Izrael Kac je v videoposnetku, ki ga je objavilo njegovo ministrstvo, dejal, da se bo izraelska vojska po koncu operacij zoper Hezbolah utrdila v tako imenovanem varnostnem območju znotraj Libanona in da bo "vzdrževala varnostni nadzor nad celotnim območjem do reke Litani", ki leži približno 30 kilometrov stran od libanonsko-izraelske meje. Ob tem je dejal, da bodo več kot 600.000 Libanoncem, ki so zaradi spopadov morali zapustiti svoje domove na tem območju, preprečili vrnitev, dokler ne bo zagotovljena varnost na severu Izraela. Dodal je, da bodo vse hiše v libanonskih vaseh ob meji porušene po vzoru Rafe in Beit Hanuna v Gazi, zato da bodo prebivalce na severu Izraela zavarovali pred grožnjami z obmejnih območij.

Razseljeni ljudje v Libanonu FOTO: AP

Iz Libanona so tudi danes poročali o napadu južno od prestolnice Bejrut, pri čemer je izraelska vojska prebivalce teh območij znova predhodno pozvala, naj se umaknejo. Libanon so v začetku meseca znova zajeli spopadi, potem, ko je proiransko gibanje Hezbolah po začetku ameriško-izraelskih vojaških aktivnosti proti Iranu napadlo Izrael. Slednji se je odzval z obsežnimi napadi na tarče v Libanonu in tudi s kopensko ofenzivo na jugu države.