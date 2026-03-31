Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Izrael namerava tudi po koncu spopadov s Hezbolahom zasedati del južnega Libanona

Jeruzalem / Bejrut, 31. 03. 2026 16.59 pred 28 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
STA Ti.Š.
Razseljeni ljudje v Libanonu

Izraelska vojska bo tudi po koncu spopadov z libanonskim oboroženim gibanjem Hezbolah zasedala dele ozemlja na jugu Libanona, je zatrdil izraelski obrambni minister Izrael Kac. Iz Libanona tudi danes poročajo o izraelskem napadu na območju južno od prestolnice Bejrut.

Izrael Kac je v videoposnetku, ki ga je objavilo njegovo ministrstvo, dejal, da se bo izraelska vojska po koncu operacij zoper Hezbolah utrdila v tako imenovanem varnostnem območju znotraj Libanona in da bo "vzdrževala varnostni nadzor nad celotnim območjem do reke Litani", ki leži približno 30 kilometrov stran od libanonsko-izraelske meje.

Ob tem je dejal, da bodo več kot 600.000 Libanoncem, ki so zaradi spopadov morali zapustiti svoje domove na tem območju, preprečili vrnitev, dokler ne bo zagotovljena varnost na severu Izraela. Dodal je, da bodo vse hiše v libanonskih vaseh ob meji porušene po vzoru Rafe in Beit Hanuna v Gazi, zato da bodo prebivalce na severu Izraela zavarovali pred grožnjami z obmejnih območij.

FOTO: AP

Iz Libanona so tudi danes poročali o napadu južno od prestolnice Bejrut, pri čemer je izraelska vojska prebivalce teh območij znova predhodno pozvala, naj se umaknejo.

Libanon so v začetku meseca znova zajeli spopadi, potem, ko je proiransko gibanje Hezbolah po začetku ameriško-izraelskih vojaških aktivnosti proti Iranu napadlo Izrael. Slednji se je odzval z obsežnimi napadi na tarče v Libanonu in tudi s kopensko ofenzivo na jugu države.

Preberi še Netanjahu ukazal dodatno širitev IDF na ozemlje Libanona

Libanonske oblasti so sporočile, da je bilo doslej v spopadih ubitih več kot 1200 ljudi, več kot milijon pa jih je bilo prisiljenih zapustiti svoje domove.

Od začetka spopadov v Libanonu je več kot 200.000 ljudi prečkalo libanonsko-sirsko mejo, je danes sporočila začasna predstavnica agencija ZN za begunce (UNHCR) v Siriji Aseer al Madaien. Ob tem je pojasnila, da je bilo med njimi skoraj 180.000 Sircev, vključno s sirskimi begunci, ki so iz domovine pobegnili zaradi državljanske vojne in zatočišče poiskali v Libanonu, sedaj pa so bili prisiljeni znova zbežati.

"Več kot 28.000 Libanoncev je prav tako prečkalo mejo s Sirijo. Večina jih beži pred intenzivnim izraelskim bombardiranjem. Prihajajo izčrpani, travmatizirani in z zelo malo lastnine," je poudarila al Madaien. Sirska vlada je po njenih besedah UNHCR obvestila, da pripravlja načrt za izredne razmere, če bi se v Sirijo zateklo še več Libanoncev.

Libanon vojna Izrael spopadi Hezbolah
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
bibaleze
Portal
Damjan Murko iskreno o očetovstvu: "Ko sem prvič držal sina v naročju, sem pomislil, da je moje javno življenje končano"
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
zadovoljna
Portal
Največji strah slovenske podjetnice se je preoblikoval v njeno moč
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
4 najpogostejši razlogi, zaradi katerih si ljudje grizejo nohte
4 najpogostejši razlogi, zaradi katerih si ljudje grizejo nohte
vizita
Portal
Zgodnji simptomi raka jajčnikov: 4 znaki, ki jih morate poznati
Grožnja v naših kosteh, ki prizadane 40 % odraslih
Grožnja v naših kosteh, ki prizadane 40 % odraslih
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Skriti dejavniki, ki preprečujejo izgubo maščobe na trebuhu
Skriti dejavniki, ki preprečujejo izgubo maščobe na trebuhu
cekin
Portal
Garsonjere za 170.000 in več evrov. Poglejte najdražjo
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Nova pravila za prtljago pri Lufthansi
Nova pravila za prtljago pri Lufthansi
moskisvet
Portal
Nekdanji smučar odločno: življenje po smrti obstaja
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
dominvrt
Portal
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
okusno
Portal
Piknik revolucija: jed, ki zasenči čevapčiče in pleskavice
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
voyo
Portal
Ljubezen na prvi ples
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1677