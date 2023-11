Izrael napada bolnišnice, Blinken poziva k humanitarnemu premoru

ZDA so pozvale Izrael, naj zagotovijo več humanitarne pomoči v Gazi in naj si bolj prizadevajo za zaščito palestinskih civilistov. Izraelski premier je dejal, da prekinitve ognja ne bo, dokler Hamas ne izpusti vseh talcev. Izraelske enote so sicer še bolj utrdile obkolitev Gaze, bolnišnice pa so še vedno v kritičnem stanju, saj jim primanjkuje goriva.

Ameriški državni sekretar Antony Blinken, ki je bil od začetka vojne že tretjič v Izraelu, je ponovil, da ZDA podpirajo Izrael v vojni in da ima Izrael pravico do obrambe. Ob tem je sicer poudaril tudi, da je potreben "humanitarni premor", da bi povečali dostavo pomoči prebivalcem Gaze, navaja AP. Njegov predlog je sicer naletel na gluha ušesa, izraelski premier Benjamin Netanjahu je namreč dejal, da zavrača začasno prekinitev ognja, vse dokler Hamas ne vrne talcev, ki so jih zajeli 7. oktobra. Netanjahu je dodal, da Izrael nadaljuje vojaško ofenzivo z vso pomočjo.

icon-expand Antony Blinken FOTO: AP

Iskanju talcev v Gazi so se pridružili tudi Američani, po navedbah njihovih uradnikov namreč nadzorni droni letijo nad Gazo, poroča BBC. To je potrdil tudi tiskovni predstavnik in general brigade Pat Ryder. "V podporo prizadevanjem za izpust talcev ZDA izvajajo lete z brezpilotnimi letalniki brez orožja nad Gazo ter svetujejo in pomagajo našim izraelskim partnerjem," je dejal v izjavi, ki jo povzema Al Jazeera. V Gazi je bilo sicer do zdaj ubitih več kot 9000 civilistov, večinoma žensk in mladoletnikov, več kot 23.000 ljudi je bilo ranjenih, je sporočilo ministrstvo za zdravje v Gazi. Na izraelski strani je umrlo 1400 ljudi, večinoma civilistov. Obstreljevanje bolnišnice v Gazi se nadaljuje Al Jazeera poroča, da so izraelske sile zadele reševalno vozilo pred bolnišnico Al Šifa v mestu Gaza. Osebje naj bi sicer bilo na varnem, je sporočila organizacija PRCS. Tiskovni predstavnik palestinskega ministrstva za zdravje v Gazi Ašraf Al Kudra je dejal, da se je vozilo ravno odpravljalo, da hudo poškodovane ljudi odpelje na mejni prehod Rafa. "To je bil zdravstveni konvoj," je dejal.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

V bolnišnici Al Šifa je sicer nastanjenih okoli 5000 pacientov, več deset tisoč razseljenih ljudi pa si je začasno zatočišče poiskalo kar na dvoriščih bolnišnice. Izstrelki so danes padali tudi pred vrata bolnišnice, natančno število žrtev pa za zdaj še ni znano, piše Al Jazeera. Direktor bolnišnice Muhamad Abu Silmejed je dejal, da so razmere več kot porazne. "Primanjkuje nam medicinskih pripomočkov, ne moremo več sprejemati žrtev in v nekaj urah se bodo ustavili tudi generatorji," je pojasnil za Al Jazeero. "Bolnišnična mrtvašnica je popolnoma polna, mrtve zdaj hranimo v tovornjakih." Dodal je, da se bo zlomil celotni zdravstveni sektor, če se ta bolnišnica zruši. S težavami se spopadajo tudi ljudje, ki so si zatočišča poiskali v stavbah Združenih narodov. V objektih ZN-a je umrlo najmanj 38 ljudi, ubitih pa je bilo tudi najmanj 72 uslužbencev agencije UNRWA, je dejal direktor Thomas White za Al Jazeero. Od začetka vojne se je v stavbe ZN-a zateklo približno 600.000 ljudi. "To so ljudje, ki iščejo zatočišče pod zastavo ZN-a in iščejo zaščito v skladu z mednarodnim humanitarnim pravom," je dejal White. "Bodimo zelo jasni, v Gazi trenutno ni varnega kraja."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Napadenih je bilo tudi več drugih zdravstvenih ustanov v enklavi, je dejal Hasan Kalaf, direktor bolnišnice Al Vafa. Veliko težavo naj bi povzročalo pomanjkanje goriva. Poleg Al Šife in Al Vafe naj bi bila napadena tudi indonezijska bolnišnica. "Bolnišnico je nemogoče evakuirati; tako ali tako ni kam iti, v Gazi ni varnega kraja. Bombardirajo številne bolnišnice, reševalna vozila, bombardirajo celo otroške šole pod zastavo Združenih narodov," je dejal Kalaf.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Gaza je popolnoma obkoljena, trdijo izraelski vojaški predstavniki Mesto Gaza je popolnoma obkoljeno, saj se, po mnenju Izraela, tam nahaja središče vojaške infrastrukture Hamasa in vključuje obsežno mrežo podzemnih predorov, bunkerjev in poveljniških centrov, poroča AP. Kot je pojasnil tiskovni predstavnik izraelske vojske, se izraelske sile "iz oči v oči" spopadajo z borci, hkrati pa izvajajo letalske napade. Dejal je, da so Hamasovim borcem prizadejali velike izgube in z inženirsko opremo uničili njihovo infrastrukturo. Vojaško krilo Hamasa je sicer zgodaj v petek sporočilo, da so se njihovi borci spopadli z izraelskimi enotami na več območjih v Gazi in da so ubili štiri vojake na severnem robu mesta Bejt Lahija. Prav tako naj bi z lokalno izdelanimi protitankovskimi raketami uničili več tankov. AP sicer poročil Izraela in Hamasa ne more neodvisno preveriti.