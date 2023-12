Izrael napadel bolnišnico na jugu Gaze, več ranjenih

Izraelska vojska je zapustila bolnišnico Kamal Advan na severu Gaze, za katero trdi, da jo je Hamas uporabljal kot poveljniški center. V bolnišnici naj bi aretirala 80 pripadnikov palestinskega gibanja Hamas. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) pa je v nedeljo opozorila, da je objekt praktično uničen in da je umrlo osem pacientov. Napadena je bila tudi bolnišnica na jugu Gaze.

Izraelska vojska je v bolnišnico Kamal Advan vdrla v torek in v njej ostala vse do sobote, ko je sporočila, da je končala svoje dejavnosti. Po navedbah Izraela je vojska v bolnišnici našla orožje in aretirala okoli 80 pripadnikov Hamasa. Zaslišala je tudi zdravstveno osebje, ki je po navedbah vojske "priznalo, da je bilo orožje skrito v inkubatorjih, ki naj bi se uporabljali za zdravljenje nedonošenčkov". Hamas je medtem Izrael obtožil, da je v bolnišnici izvedel pokol, in zatrdil, da so izraelske sile streljale v sobah pacientov, aretirale osebje in z buldožerji uničile šotore razseljenih oseb.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus je v nedeljo obsodil uničenje bolnišnice in poudaril, da je v izraelski operaciji umrlo najmanj osem pacientov, med njimi tudi devetletni otrok. Opozoril je, da so se morali številni pacienti evakuirati sami, pri čemer sta bila ogrožena njihova varnost in zdravje. "Številni zdravstveni delavci naj bi bili tudi pridržani," je še dodal. Izraelski veleposlanik pri ZN Gilad Erdan pa je bil kritičen do izjav Tedrosa, češ da ni omenil Hamasove utrdbe v bolnišnici, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Tarča izraelskih napadov je bila medtem tudi bolnišnica Naser v mestu Han Junis na jugu Gaze. V zadnjih 48 urah je v bližini bolnišnice padla bomba, ki sicer ni eksplodirala, a je poškodovala tri osebe. Ponoči naj bi bolnišnico zadela raketa, ki je uničila del stavbe in poškodovala medicinsko opremo. Po poročanju lokalnih virov naj bi bila v napadu ubita ena oseba, več pa naj bi bilo ranjenih, navaja katarska televizija Al Jazeera.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Izraelske enote so doslej že večkrat napadale zdravstvene ustanove v Gazi, med drugim tudi največjo bolnišnico Al Šifa. Izrael obtožuje Hamas, da bolnišnice uporablja kot poveljniške centre, kar palestinsko gibanje vselej zanika. Pozivi izraelski vladi, naj obnovi pogajanja s Hamasom Najprej se je izraelska vlada seznanila s pozivi nekaterih najbližjih evropskih zaveznikov, med njimi Združenega kraljestva, Nemčije in Francije. Britanski zunanji minister David Cameron je skupaj z nemško zunanjo ministrico Annaleno Baerbock pozval k prekinitvi ognja v vojni med Izraelom in Gazo, vendar le, če bo ta "trajna". "Naš cilj ne more biti zgolj končanje spopadov danes. To mora biti mir, ki bo trajal dneve, leta, generacije," sta skupaj zapisala v članku za britanski časnik Sunday Times. Sicer pa sta se Nemčija in Združeno kraljestvo prejšnji teden vzdržala glasovanja o resoluciji ZN, ki jo je podprlo 153 držav in ki zahteva takojšnjo humanitarno premirje v Gazi.