Ameriški uradniki: Izrael je napadel Iran

Informacije o eksplozijah so prišle le nekaj ur po tem, ko je iranski zunanji minister Hossein Amir-Abdollahian za CNN povedal, da se bo Izrael v primeru nadaljnjega vojaškega ukrepanja proti Iranu odzval "nemudoma in na najvišji ravni".

V Isfahanu je iransko letalsko oporišče, regija pa ima tudi več vojaških baz in pomembne jedrske objekte. Zaenkrat ni poročil, da bi bilo karkoli zadeto. Raketni napad je za več medijev potrdilo več ameriških uradnikov, a tarče niso bile jedrske, so zagotovili.

Za zdaj brez uradnih odzivov

Izrael še ni prevzel odgovornosti za napad. Njihova vojska je na vprašanje CNN o eksplozijah v Iranu sporočila, da "trenutno nima komentarja".

Tudi uradnega odziva Irana ali Pentagona na navedbe ameriških uradnikov še ni.

Iranski državni mediji znižujejo pomembnost napada in poročajo, da so vsi objekti na tem območju varni, vključno s pomembnimi jedrskimi objekti. Državna radiotelevizija IRIB je na Telegramu objavila videoposnetek enega od njihovih novinarjev, ki stoji na vrhu stavbe v središču mesta Isfahan."Mesto je varno, ljudje živijo normalno življenje. Pred nekaj urami so se na nebu slišali zvoki. Kolikor vemo, je nad Isfahanom letelo več mini dronov, ko so bili tarče. Doslej nam oblasti niso dale nobenih informacij. Nekateri mediji poročajo, da so bili tarče jedrski objekti v Isfahanu, vendar gre po naših informacijah za lažna poročanja."