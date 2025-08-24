Izrael napadel jemensko prestolnico: dve smrtni žrtvi

Varnostni vir hutijevcev je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal, da je bila tarča zračnega napada med drugim občinska stavba v središču Sane. Po poročanju hutijevske televizije Al Masira pa sta bili dve osebi ubiti v napadu na objekt naftne družbe v Sani. Tarča napadov je bila tudi elektrarna na jugu prestolnice, je še poročala Al Masira.
Izraelska vojska je medtem pojasnila, da je napadla vojaške objekte v Sani. "Napadi so bili izvedeni kot odgovor na ponavljajoče se napade terorističnega režima hutijevcev proti državi Izrael in njenim civilistom," je še dodala.
Hutijevci, ki nadzirajo velik del Jemna, so leta 2023 zaradi izraelskih napadov na območje Gaze v znak solidarnosti s Palestinci začeli napadati tako Izrael kot ladje v Rdečem morju in Adenskem zalivu. Ob obalah Jemna napadajo zlasti ladje, povezane z Izraelom.
Konec julija so hutijevci zatrdili, da bodo s tovrstnimi napadi nadaljevali, čeprav naj bi jih maja po dogovoru z ZDA prenehali izvajati v zameno za konec ameriškega bombardiranja ciljev v Jemnu.
