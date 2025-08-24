Svetli način
Tujina

Izrael napadel jemensko prestolnico: dve smrtni žrtvi

Sana, 24. 08. 2025 18.46 | Posodobljeno pred 16 minutami

STA , D. S.
Izraelska vojska je danes izvedla napade na cilje v jemenski prestolnici Sana. Po navedbah uporniških hutijevcev sta bili v napadih ubiti dve osebi, še 35 je bilo ranjenih. Izraelska vojska trdi, da je napadla vojaške objekte v Sani, vključno z območji v bližini predsedniške palače.

Varnostni vir hutijevcev je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal, da je bila tarča zračnega napada med drugim občinska stavba v središču Sane. Po poročanju hutijevske televizije Al Masira pa sta bili dve osebi ubiti v napadu na objekt naftne družbe v Sani. Tarča napadov je bila tudi elektrarna na jugu prestolnice, je še poročala Al Masira.

Izraelska vojska je medtem pojasnila, da je napadla vojaške objekte v Sani. "Napadi so bili izvedeni kot odgovor na ponavljajoče se napade terorističnega režima hutijevcev proti državi Izrael in njenim civilistom," je še dodala.

Izraelski vojak
Izraelski vojak FOTO: AP

Hutijevci, ki nadzirajo velik del Jemna, so leta 2023 zaradi izraelskih napadov na območje Gaze v znak solidarnosti s Palestinci začeli napadati tako Izrael kot ladje v Rdečem morju in Adenskem zalivu. Ob obalah Jemna napadajo zlasti ladje, povezane z Izraelom.

Konec julija so hutijevci zatrdili, da bodo s tovrstnimi napadi nadaljevali, čeprav naj bi jih maja po dogovoru z ZDA prenehali izvajati v zameno za konec ameriškega bombardiranja ciljev v Jemnu.

hutijevci jemen izrael napad
KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
kladivo
24. 08. 2025 19.06
No svet imejte iste vatle za vse ruse prbili na kriz nadljudje pa tolcejo vse sosedeplus genocid v lasni drzavi
ODGOVORI
0 0
Anion6anion
24. 08. 2025 19.01
A ti " nadljudje" so skregani z vsemi in se jim dovoli vse?
ODGOVORI
0 0
BBcc
24. 08. 2025 18.58
+1
Agresorji. Samo Mira ne. Ubogi ljudje.
ODGOVORI
2 1
Sixten Malmerfelt
24. 08. 2025 18.59
za satanyahuja!
ODGOVORI
0 0
mbtukaj
24. 08. 2025 18.56
+0
Za koga Janez navija.
ODGOVORI
1 1
Sixten Malmerfelt
24. 08. 2025 18.53
+1
spet napadajo tuje države, sionosti iz Jeruzalema!
ODGOVORI
2 1
