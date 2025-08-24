Izrael napadel jemensko prestolnico: dve smrtni žrtvi

Varnostni vir hutijevcev je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal, da je bila tarča zračnega napada med drugim občinska stavba v središču Sane. Po poročanju hutijevske televizije Al Masira pa sta bili dve osebi ubiti v napadu na objekt naftne družbe v Sani. Tarča napadov je bila tudi elektrarna na jugu prestolnice, je še poročala Al Masira.

Izraelska vojska je medtem pojasnila, da je napadla vojaške objekte v Sani. "Napadi so bili izvedeni kot odgovor na ponavljajoče se napade terorističnega režima hutijevcev proti državi Izrael in njenim civilistom," je še dodala.