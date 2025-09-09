Izrael izvedel napade v Dohi: tarča vodstvo Hamasa

Očividci so po navedbah AFP slišali več eksplozij in opazili dim.
"Izraelska vojska in izraelska varnostna agencija sta izvedli natančen napad, katerega cilj je bilo vodstvo teroristične organizacije Hamas," je sporočila izraelska vojska. Ob tem ni navedla območja napada.
V Dohi se sicer nahaja Hamasov politični sedež.
"Država Katar ostro obsoja strahopeten izraelski napad, katerega tarča so bile stanovanjske stavbe, v katerih je bilo nastanjenih več članov političnega urada Hamasa v katarski prestolnici Dohi," je v prvem odzivu zapisal katarski zunanji minister Madžed al Ansari. "Ta kriminalni napad predstavlja očitno kršitev vseh mednarodnih zakonov in norm ter resno grožnjo varnosti Katarcev in prebivalcev Katarja," je dodal.