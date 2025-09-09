Svetli način
Tujina

Izrael izvedel napade v Dohi: tarča vodstvo Hamasa

Doha, 09. 09. 2025 15.31

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
K.H. , STA
Komentarji
0

V Dohi je odjeknilo več eksplozij. Izraelska vojska je kmalu zatem sporočila, da je v katarski prestolnici ciljala voditelje gibanja Hamas. Katarski zunanji minister je izraelski napad ostro obsodil in ga označil za strahopetnega.

Očividci so po navedbah AFP slišali več eksplozij in opazili dim.

"Izraelska vojska in izraelska varnostna agencija sta izvedli natančen napad, katerega cilj je bilo vodstvo teroristične organizacije Hamas," je sporočila izraelska vojska. Ob tem ni navedla območja napada.

V Dohi se sicer nahaja Hamasov politični sedež.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Država Katar ostro obsoja strahopeten izraelski napad, katerega tarča so bile stanovanjske stavbe, v katerih je bilo nastanjenih več članov političnega urada Hamasa v katarski prestolnici Dohi," je v prvem odzivu zapisal katarski zunanji minister Madžed al Ansari. "Ta kriminalni napad predstavlja očitno kršitev vseh mednarodnih zakonov in norm ter resno grožnjo varnosti Katarcev in prebivalcev Katarja," je dodal. 

