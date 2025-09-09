Izrael izvedel napade v Dohi: tarča vodstvo Hamasa

Očividci so po navedbah AFP slišali več eksplozij in opazili dim.

"Izraelska vojska in izraelska varnostna agencija sta izvedli natančen napad, katerega cilj je bilo vodstvo teroristične organizacije Hamas," je sporočila izraelska vojska. Ob tem ni navedla območja napada.

V Dohi se sicer nahaja Hamasov politični sedež.