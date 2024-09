Izrael napovedal začetek nove faze v vojni

Zaradi napadov Hezbolaha z droni in raketami je bilo od oktobra lani na severu Izraela razseljenih kakih 60.000 ljudi.

Izraelska vlada je v začetku tedna razširila vojne cilje v Gazi in mednje vključila tudi vrnitev izraelskih skupnosti na sever države ob meji z Libanonom. Da bo vrnitev teh skupnosti varna, pa je potrebno vojaško ukrepanje, je pri tem ocenil Galant.

Napoved Izraela je tako na Bližnjem vzhodu kot v mednarodni skupnosti okrepila bojazni pred stopnjevanjem konflikta s Hezbolahom. Libanonske oblasti so spričo povečane grožnje okrepile priprave na morebitno razširitev izraelskih napadov.

Začasni libanonski premier Nadžib Mikati se je danes sestal z odborom za obvladovanje nesreč in kriz ter razpravljal o možnih scenarijih.

Okoljski minister Naser Jasin, ki vodi odbor, je poudaril, da si prizadevajo zagotoviti dovolj zatočišč in da lahko v ta namen zagotovijo približno sto šol, ki jih že opremljajo. Po Jasinovih besedah zaloge hrane zadoščajo za več kot tri mesece. Na sestanku so razpravljali tudi o logistiki.

Do srečanja je prišlo dan po tem, ko je v Bejrutu prišlo do vala eksplozij pozivnikov članov Hezbolaha, za kar so v Libanonu okrivili Izrael. V torkovih eksplozijah je bilo ubitih najmanj 12 ljudi, skoraj 2800 pa ranjenih. Temu so drevi sledile še eksplozije ročnih radijskih postaj oz. walkie-talkiejev v več krajih po državi, po podatkih libanonskih oblasti je bilo ubitih še 14 ljudi, najmanj 450 pa ranjenih.