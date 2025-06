Izrael navdušen nad Trumpom, številni kritični: Tvegal je sprožitev vojne

Odzivi na potezo ameriškega predsednika, da Združene države napadejo tri iranske jedrske objekte, so mešani. Medtem ko Izrael slavi "moč" ZDA in Donalda Trumpa, za katerega pravijo, da se bo v zgodovino zapisal "z zlatimi črkami", so številni drugi nad eskalacijo napetosti na Bližnjem vzhodu veliko manj navdušeni. Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je sporočil, da lahko mir dosežemo le z diplomacijo in ne z vojaškim posredovanjem. Na nogah so tudi demokrati. "Popolnoma protiustavno dejanje. Impulzivno je tvegal sprožitev vojne," je dejala kongresnica Alexandria Ocasio-Cortez.