Tujina

Izrael ob 700 milijonov evrov, španska vlada preklicala nakup orožja

Madrid, 15. 09. 2025 19.58 | Posodobljeno pred 1 uro

Španska vlada je preklicala skoraj 700 milijonov evrov vredno pogodbo za nakup izraelskih raketometov, potem ko je Madrid prejšnji teden potrdil prepoved sklepanja pogodb za nakup orožja z Izraelom, ob sklicevanju na uradne dokumente poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pogodba, dodeljena konzorciju španskih podjetij, je predvidevala nakup 12 raketometov visoko mobilnega raketnega sistema (SILAM), razvitega na podlagi sistema Puls izraelskega podjetja Elbit Systems, po poročanju AFP navaja Mednarodni inštitut za strateške študije Military Balance.

Do odpovedi pogodbe je prišlo, potem ko je premier Pedro Sanchez prejšnji teden napovedal, da bo njegova vlada "zakonsko utrdila" prepoved prodaje ali nakupa vojaške opreme z Izraelom zaradi ofenzive v Gazi. Španija je prepoved uvedla, potem ko je Izrael okrepil napade v Gazi.

Pedro Sanchez
Pedro Sanchez FOTO: Profimedia

Sanchez je minuli teden predstavil devet ukrepov, s katerimi želi Španija prispevati h končanju vojne. Med njimi je embargo na orožje za Izrael, prepoved uporabe španskih pristanišč za ladje z gorivom za izraelsko vojsko in prepoved vstopa v državo za vpletene v vojne zločine.

Španija je nato tudi prepovedala vstop v državo izraelskemu ministru za nacionalno varnost Itamarju Ben Gviru in finančnemu ministru Bezalelu Smotriču.

Sistem za sestrelitev raket izraelskega podjetja Elbit Systems
Sistem za sestrelitev raket izraelskega podjetja Elbit Systems FOTO: Profimedia
