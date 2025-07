Izrael ob napadih v gradnjo taborišča za Palestince

Izraelska vojska nadaljuje napade na Gazo, kjer je danes ubila več deset ljudi. Med napadenimi območji je tudi Rafa na skrajnem jugu, kjer Izrael po navedbah obrambnega ministra Izraela Kaca načrtuje gradnjo taborišča za celotno prebivalstvo enklave, je v ponedeljek poročal časnik Haaretz . Do načrta so bili danes kritični v organizaciji Amnesty.

Napadi se tako nadaljujejo kljub okrepljenim diplomatskim prizadevanjem za dosego dogovora o začasni prekinitvi ognja. Pogovori med palestinskim gibanjem Hamas in Izraelom naj bi sicer zastali.

Izraelsko obrambno ministrstvo vzporedno načrtuje gradnjo "humanitarnega mesta" na ruševinah Rafe. Navodila za oblikovanje taborišča, kjer bi skoncentrirali celotno prebivalstvo Gaze, je po navedbah Haaretza v ponedeljek podal obrambni minister Izrael Kac.

Tja naj bi sprva premestili okoli 600.000 Palestincev, ki bivajo znotraj t. i. varnega območja v bližnjem Al Mavasiju. Sčasoma pa bi tam živeli vsi prebivalci Gaze, ki je pred izraelsko agresijo štela nekaj več kot dva milijona ljudi.

Končni načrt je implementacija "načrta za emigracijo", še piše Haaretz. Taboriščniki območja ne bi smeli zapustiti, bi se pa lahko odločili za "prostovoljno emigracijo", piše španska tiskovna agencija EFE.

Do tega načrta so bili danes kritični v bližnjevzhodni veji mednarodne človekoljubne organizacije Amnesty. V sporočilu, ki ga je poobjavil Amnesty International, so zapisali, da bi implementacija Kacovega načrta pomenila vojni zločin, Izrael pa so ponovno obtožili, da v Gazi izvaja genocid.

Na možnost razselitve Palestincev je sicer že večkrat namignil tudi ameriški predsednik Donald Trump.