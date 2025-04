Izrael ob širitvi ofenzive v Gazi za okoliška območja odredil evakuacijo

Izraelska vojska je sporočila, da so njeni pripadniki v celoti obkolili Rafo na skrajnem jugu in mesto z zasedbo t. i. koridorja Morag odrezali od Han Junisa, ki leži nekoliko severneje. Prevzem nadzora nad koridorjem je potrdil tudi Kac.

Poudaril je, da je napočil čas za odstranitev palestinskega islamističnega gibanja Hamas in izpustitev vseh zajetih izraelskih talcev. "To je edini način za končanje vojne," je še dodal.

Napadi tudi na severu Gaze

Izraelske sile so medtem ponoči nadaljevale z napadi na Gazo. V napadu na vozilo v kraju Deir al Balah je bilo ubitih sedem ljudi. Na severu enklave pa je bila v napadu z dronom ubita ena oseba, poroča katarska televizija Al Jazeera.

Vojska je ponoči napadla in poškodovala tudi bolnišnico Al Ahli v mestu Gaza. Do napada je po navedbah civilne zaščite v Gazi prišlo le nekaj minut po opozorilu izraelske vojske, naj evakuirajo paciente, ranjence in njihove spremljevalce iz bolnišnice. Kot poroča Al Jazeera so po evakuaciji umrli trije bolniki, med njimi tudi 12-letni deček.

Izraelska vojska medtem trdi, da se je v bolnišnici nahajal "poveljniški in nadzorni center Hamasa", poroča britanski BBC.