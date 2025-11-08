Izrael turški nalog za prijetje Netanjahuja označil za 'piarovsko potezo'

Izraelske oblasti so v petek zvečer potrdile, da so prek Mednarodnega odbora Rdečega križa od palestinskega gibanja Hamas prejele truplo še enega talca, zajetega med napadom 7. oktobra 2023. Izrael je tudi že identificiral posmrtne ostanke vrnjenega talca. Turčija je medtem v petek zaradi obtožb genocida izdala nalog za prijetje Netanjahuja in več visokih uradnikov v njegovi vladi, kar je Izrael označil za "piarovsko potezo".

Pripadniki Hamasa skupaj z egiptovskimi delavci v ruševinah iščejo trupla izraelskih talcev FOTO: AP icon-expand

Po navedbah izraelske vojske je bil vrnjeni talec 61-letni Lior Rudaeff, ki je bil ubit v kibucu Nir Jitzak med napadom Hamasa 7. oktobra 2023, poroča francoska tiskovna agencija AFP. "Po koncu identifikacijskega postopka, ki ga je opravil Nacionalni inštitut za sodno medicino (...) so predstavniki vojske obvestili družino Liorja Rudaeffa, da so ga vrnili za pokop," je še dodala vojska. V skladu z oktobrskim premirjem je palestinsko gibanje Hamas že sredi prejšnjega meseca v zameno za več sto palestinskih zapornikov predalo vseh 20 še živih talcev. Od 28 ubitih talcev je gibanje doslej vrnilo posmrtne ostanke 22. V skladu s sporazumom, ki velja od 10. oktobra, pa mora Izrael gibanju Hamas za vsako prejeto truplo talca v Gazo vrniti 15 trupel Palestincev.

Izrael s prezirom zavrnil turški nalog za prijetje Netanjahuja

Turčija je v petek zaradi obtožb genocida izdala nalog za prijetje izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja in več visokih uradnikov v njegovi vladi, med katerimi so tudi obrambni minister Izrael Kac in minister za nacionalno varnost Itamar Ben Gvir ter načelnik generalštaba Ejal Zamir, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Benjamin Netanjahu FOTO: AP icon-expand

Izraelski zunanji minister Gideon Sar je kasneje v petek na omrežju X zapisal, da Izrael "odločno in s prezirom" zavrača najnovejšo "PR-potezo tirana" turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana. Turčija je ena najbolj kritičnih držav glede vojne, ki jo je Izrael začel v Gazi po napadu Hamasa na izraelsko ozemlje 7. oktobra 2023, in se je že lani pridružila pravnemu postopku zaradi očitkov genocida proti Izraelu, ki ga je Južna Afrika decembra 2023 sprožila pred Meddržavnim sodiščem (ICJ). Na podlagi mirovnega načrta, ki ga je predlagal ameriški predsednik Donald Trump, sicer v Gazi med Izraelom in Hamasom od 10. oktobra velja premirje, a je to zelo krhko. Od takrat je bilo kljub dogovoru v Gazi ubitih več kot 240 Palestincev.

V izraelskem napadu v Libanonu ubita brata

Izrael pa še vedno izvaja napade na svojih drugih frontah. V izraelskem napadu z droni v Libanonu sta bila danes po poročanju libanonskih medijev v svojem avtomobilu ubita brata. Moška sta bila iz mesta Šeba. Dron je vozilo zadel med vožnjo po cesti na pobočju gore Hermon na jugovzhodu Libanona, zaradi česar se je njun terenec vnel, brata pa sta umrla, navedbe libanonske tiskovne agencije povzema AFP. Izraelska vojska je potrdila, da je izvedla napad v bližini Šebe. Po njihovih navedbah je pri tem ubila dva tihotapca iz skupine Brigade libanonskega odpora, ki je povezana s Hezbolahom. "Terorista sta bila vpletena v tihotapljenje orožja, ki ga uporablja Hezbolah, njune aktivnosti pa so predstavljale očitno kršitev dogovorov med Izraelom in Libanonom," je sporočilo izraelske vojske povzel AFP.

Libanonsko ministrstvo za zdravje je potrdilo število mrtvih. Pri tem so spomnili, da je bilo v podobnem izraelskem napadu na avtomobil v bližini bolnišnice v obmejnem kraju Bint Džebil davi ranjenih sedem ljudi. Napetosti med Izraelom in Hezbolahom so se v zadnjih tednih zaostrile, saj Izrael ob podpori ZDA pritiska za njegovo popolno razorožitev. Kljub prekinitvi ognja, ki sta jo po letu dni medsebojnih napadov strani sklenili novembra lani, Izrael izvaja skoraj vsakodnevne napade na Hezbolah, ki mu očita ponovno oboroževanje.

ZDA in Izrael obtožila Iran poskusa uboja izraelske veleposlanice v Mehiki. Mehika o tem nima informacij

Washington in Tel Aviv sta v petek obtožila Iran, da je poskušal izvesti atentat na izraelsko veleposlanico v Mehiki. Teheran je obtožbe zavrnil kot veliko laž, katere namen da je poslabšati odnose z Mehiko. Mehiška vlada medtem trdi, da o zaroti ni imela nobenih informacij, poročajo tuje tiskovne agencije. Atentat na izraelsko veleposlanico Einat Kranz-Neiger naj bi po poročanju ameriške mreže CNN, ki se sklicuje na informacije neimenovanega ameriškega uradnika, načrtovala elitna iranska vojaška enota. Izrael trdi, da so poskus uboja preprečile mehiške oblasti, vendar pa je mehiško zunanje ministrstvo kasneje sporočilo, da o tem domnevnem incidentu "ni prejelo nobenih informacij", poroča francoska tiskovna agencija AFP. Kranz-Neiger je na vprašanja mehiških medijev o nasprotujočih si izjavah dejala, da ji niso znani razlogi za mehiško zanikanje. "Tisti, ki so delovali, da bi nevtralizirali grožnjo, so bile mehiške varnostne in obveščevalne službe," je povedala za mehiški Radio Fórmula.