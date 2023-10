Izrael odgovoril na bombardiranje iz Sirije

Gre za prvo izmenjavo ognja med Izraelom in Sirijo odkar je Hamas v soboto sprožil obsežen napad na Izrael, ki se je v torek obstreljeval tudi s Hezbolahom v Libanonu. Izrael si je leta 1981 formalno priključil Golansko planoto, ki jo je pred tem odvzel Siriji, česar mednarodna skupnost ne priznava.

"Vojska odgovarja s topništvom in minometi proti viru ognja v Siriji," je sporočila izraelska vojska, ki dodaja, da je šlo za minometne izstrelke.

Z napadi nadaljuje tudi Hamas. V torek so se v južnem Izraelu oglasile sirene, ki so opozarjale na nevarnost zračnih napadov.

Napadi na Gazo se sicer nadaljujejo tudi peti dan. Novinarka Al Jazeere Maram Humaid , ki je v Gazi, je že zgodaj zjutraj poročala, da so v bližini hiš odjeknile eksplozije. Po podatkih izraelskih obrambnih sil je danes zjutraj več deset bojnih letal napadlo več kot 70 ciljev na območju Gaze. Po navedbah izraelske strani naj bi zadeli infrastrukturo, ki jo uporabljajo teroristi. "Cilj je, da Hamas po tej vojni ne bo imel nobene infrastrukture več, s katero bi lahko ogrožal ali ubijal civiliste," je po poročanju Guardiana dejal tiskovni predstavnik izraelskih obrambnih sil Lieutenant Colonel Conricus.

Izrael se medtem z Egiptom in ZDA pogovarja o varnem prehodu civilistov iz Gaze, je potrdil ameriški svetovalec za nacionalno varnost. Več podrobnosti zaenkrat še ni znanih.

Ameriški predsednik Joe Biden pa je potrdil, da so med talci, ki so jih zajeli pripadniki Hamasa, tudi trije državljani ZDA. V Gazi naj bi sicer zadrževali od 100 do 150 talcev, poroča CNN.