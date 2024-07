Izrael odgovoril na napad na nogometno igrišče, napadel več tarč v Libanonu

Izraelske zračne sile so sporočile, da so zadele tarče šiitskega gibanja Hezbolah v Libanonu. Ali je povračilni napad terjal smrtne žrtve sicer še ni znano. Gre za odgovor na raketni napad, ki naj bi ga to skrajno gibanje pred tem izvedlo na okupirana območja Golanske planote, v katerem je umrlo 12 otrok in mladostnikov. Napad, v katere so umrli mladi, je obsodilo več držav, odzvala pa se ke tudi libanonska vlada, ki je obsodila vsa dejanja nasilja in agresije proti civilistom ter pozvala k takojšnji prekinitvi sovražnosti na vseh frontah.

OGLAS

V nedeljo zgodaj zjutraj so izraelske obrambne sile sporočile, da so izvedle napade na sedem tarč skrajne skupine Hezbolah "globoko znotraj libanonskega ozemlja". Izrael je namreč za sobotni napad na mesto Druzov Majdal Shams obtožil prav Hezbolah, čeprav je skupina pred tem zanikala kakršno koli vpletenost v raketni napad na okupirana območja Golanske planote, v katerem je umrlo 12 mladih.

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP







Napad na območju Golanske planote icon-picture-layer-2 1 / 5

Trenutno še ni znano, ali je v povračilnem napadu prišlo tudi do smrtnih žrtev, poroča BBC, ki skuša ob tem preveriti tudi poročila, da je militantna skupina Združenim narodom dejala, da je eksplozijo na igrišču v resnici povzročila prestrezna izraelska raketa. Vse žrtve napada na nogometno igrišče naj bi bile sicer po besedah izraelskih oblasti stare med 10 in 20 let. 'Napadalci bodo plačali visoko ceno' Kraj opustošenja si je ogledal tudi tiskovni predstavnik izraelskih obrambnih sil Daniel Hagari, ki je libanonsko skrajno skupino obtožil laganja in zanikanja odgovornosti. Dejal je še, da je na igrišče padla raketa Falaq-1 iranske izdelave, ki naj bi bila " izključno v lasti Hezbolaha". "Naši obveščevalni podatki so jasni. Hezbolah je odgovoren za umor nedolžnih otrok," je dejal in dodal, da se Izrael pripravlja na povračilne ukrepe.

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP





V napadu skrajne skupine Hezbolah umrlo več otrok icon-picture-layer-2 1 / 4

Tudi izraelski premier Benjamin Netanjahu je nemudoma po napadu obljubil povračilne ukrepe proti skupini Hezbolah in dejal, da bodo napadalci "plačala visoko ceno". Le nekaj ur pozneje so izraelske zračne sile sporočile, da so napadle "teroristične tarče" ter da bodo ciljali tudi na "skladišča orožja in teroristično infrastrukturo". Ostro retoriko pa je imel v intervjuju za izraelski medij tudi tamkajšnji zunanji minister Israel Katz, ki je dejal, da se soočajo "z vojno v polni razsežnosti." Napad obsodili tudi drugod po svetu Naraščajoče napetosti bi lahko razmere na Bližnjem vzhodu še dodatno zaostrile, saj bi lahko sprožile vsesplošno vojno med Izraelom in Hezbolahom. Vse od izbruha vojne v Palestini sta sicer v napadih ena na drugo redno sodelovala tudi Izrael in skrajna šiitska skupina, a sobotni napad, ki je zadel mestno nogometno igrišče je terjal največ smrtnih žrtev na izraelski severni meji od začetka vojne 7. oktobra.