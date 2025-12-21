Izrael odobril 19 novih judovskih naselbin na Zahodnem bregu

Do te poteze izraelske vlade prihaja le nekaj dni po tem, ko so Združeni narodi sporočili, da je širitev izraelskih naselij na Zahodnem bregu – ki so po mednarodnem pravu nezakonita – dosegla najvišjo raven vsaj od leta 2017, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Najnovejšo odločitev, ki sta jo predlagala finančni minister Bezalel Smotrič in obrambni minister Izrael Kac, je sporočilo ministrstvo za finance. Ob tem pa ni navedlo, kdaj jo je izraelski varnostni kabinet sprejel.

Smotrič je velik zagovornik judovskih naselbin na zasedenih palestinskih ozemljih in tudi sam naseljenec. "Na terenu blokiramo vzpostavitev palestinske teroristične države. Še naprej bomo razvijali, gradili in naseljevali deželo naših prednikov z vero v pravičnost naše poti," je sporočil. Novo odobrena naselja so po njegovih navedbah na "pomembnih strateških" območjih. Dve – Ganim in Kadim na severu Zahodnega brega – bosta ponovno vzpostavljeni, potem ko sta bili pred dvema desetletjema opuščeni. Pet od 19 naselbin že obstaja, a niso imele zakonitega statusa po izraelski zakonodaji.

Razmejitveni zid na Zahodnem bregu FOTO: Shutterstock

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je na začetku tega meseca obsodil "neizprosno" širjenje judovskih naselij na Zahodnem bregu. "To še naprej podžiga napetosti, ovira dostop Palestincev do njihove zemlje in ogroža sposobnost preživetja popolnoma neodvisne, demokratične in suverene palestinske države," je izpostavil. "Te naselbine dodatno utrjujejo nezakonito izraelsko zasedbo, kršijo mednarodno pravo in spodkopavajo pravico palestinskega ljudstva do samoodločbe," je dodal Guterres.