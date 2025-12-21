Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Izrael odobril 19 novih judovskih naselbin na Zahodnem bregu

Tel Aviv, 21. 12. 2025 13.40 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.H. STA
Razmejitveni zid na Zahodnem bregu

Izraelski varnostni kabinet je odobril vzpostavitev 19 novih judovskih naselbin na Zahodnem bregu. Te so sicer po mednarodnem pravu nezakonite. Po navedbah skrajno desnega ministra za finance Smotriča gre za ukrep, s katerim želijo preprečiti ustanovitev palestinske države. S tem se število odobrenih judovskih naselij na Zahodnem bregu v zadnjih treh letih zvišuje na 69.

Do te poteze izraelske vlade prihaja le nekaj dni po tem, ko so Združeni narodi sporočili, da je širitev izraelskih naselij na Zahodnem bregu – ki so po mednarodnem pravu nezakonita – dosegla najvišjo raven vsaj od leta 2017, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Najnovejšo odločitev, ki sta jo predlagala finančni minister Bezalel Smotrič in obrambni minister Izrael Kac, je sporočilo ministrstvo za finance. Ob tem pa ni navedlo, kdaj jo je izraelski varnostni kabinet sprejel.

Preberi še ZN: Izraelsko naseljevanje Zahodnega brega je vojni zločin

Smotrič je velik zagovornik judovskih naselbin na zasedenih palestinskih ozemljih in tudi sam naseljenec. "Na terenu blokiramo vzpostavitev palestinske teroristične države. Še naprej bomo razvijali, gradili in naseljevali deželo naših prednikov z vero v pravičnost naše poti," je sporočil.

Novo odobrena naselja so po njegovih navedbah na "pomembnih strateških" območjih. Dve – Ganim in Kadim na severu Zahodnega brega – bosta ponovno vzpostavljeni, potem ko sta bili pred dvema desetletjema opuščeni. Pet od 19 naselbin že obstaja, a niso imele zakonitega statusa po izraelski zakonodaji.

Razmejitveni zid na Zahodnem bregu
Razmejitveni zid na Zahodnem bregu
FOTO: Shutterstock

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je na začetku tega meseca obsodil "neizprosno" širjenje judovskih naselij na Zahodnem bregu. "To še naprej podžiga napetosti, ovira dostop Palestincev do njihove zemlje in ogroža sposobnost preživetja popolnoma neodvisne, demokratične in suverene palestinske države," je izpostavil.

"Te naselbine dodatno utrjujejo nezakonito izraelsko zasedbo, kršijo mednarodno pravo in spodkopavajo pravico palestinskega ljudstva do samoodločbe," je dodal Guterres.

Preberi še Netanjahu podpisal sporni načrt za širitev naselij: 'Palestinske države ne bo'

Od začetka vojne v Gazi so se okrepili pozivi k ustanovitvi palestinske države, ki jo je uradno priznalo že več evropskih držav, Kanada in Avstralija, Izrael pa je odločno proti.

Z izjemo vzhodnega Jeruzalema, ki ga je Izrael zasedel in si ga priključil leta 1967, živi na Zahodnem bregu več kot pol milijona Izraelcev in okoli tri milijone Palestincev.

izrael zahodni breg judovske naselbine

Januarska eksplozija Muskove rakete ogrozila več kot 450 ljudi

SORODNI ČLANKI

ZDA bodo Izraelu odrekle podporo, če si bo priključil Zahodni breg

Izraelski desničarski minister zagrozil s priključitvijo Zahodnega brega

ZN: Izraelsko naseljevanje Zahodnega brega je vojni zločin

Na zunanjem ministrstvu obsodili načrte za priključitev Zahodnega brega

  • slika 1
  • slika 2
  • slika 3
  • slika 4
  • slika 5
  • slika 6
  • slika 7
  • slika 8
  • slika 9
  • slika 10
  • slika 11
  • slika 12
  • slika 13
  • slika 14
  • slika 15
  • slika 16
  • slika 17
  • slika 18
  • slika19
  • Slika 20
bibaleze
Portal
Kjer se ni treba pretvarjati: Alyssa Milano o družini
Božično vzdušje: Recept za cimetove piškotke z otroki
Božično vzdušje: Recept za cimetove piškotke z otroki
Darilo, ki šteje: Povrnimo se k bistvu prazničnega časa
Darilo, ki šteje: Povrnimo se k bistvu prazničnega časa
Ugrabljena kot otrok, najdena po 42 letih
Ugrabljena kot otrok, najdena po 42 letih
zadovoljna
Portal
Znani Slovenec spregovoril o sinovi bolezni
Tedenski horoskop: Levi ne iščejo potrditve, tehtnice uživajo v praznični energiji
Tedenski horoskop: Levi ne iščejo potrditve, tehtnice uživajo v praznični energiji
Dnevni horoskop: Bikovo srce bo polno, strelce čaka refleksija
Dnevni horoskop: Bikovo srce bo polno, strelce čaka refleksija
Ločujeta se po sedmih letih zakona
Ločujeta se po sedmih letih zakona
vizita
Portal
Zakaj se med prazniki tako pogosto prehladimo?
5 'zdravih' živil, ki vam v resnici upočasnjujejo hujšanje
5 'zdravih' živil, ki vam v resnici upočasnjujejo hujšanje
Kateri so ključni vitamini za zimo in zakaj jih primanjkuje ravno zdaj?
Kateri so ključni vitamini za zimo in zakaj jih primanjkuje ravno zdaj?
December brez antibiotikov: pametni preventivni ukrepi za zdravo zimo
December brez antibiotikov: pametni preventivni ukrepi za zdravo zimo
cekin
Portal
Trg pametnih telefonov in računalnikov v letu 2026: višje cene in manjša ponudba
Kitajska gradi najmočnejšo hidroelektrarno na svetu
Kitajska gradi najmočnejšo hidroelektrarno na svetu
Eno stanovanje, dva lastniška lista in hipotekarna uganka
Eno stanovanje, dva lastniška lista in hipotekarna uganka
Loto milijoni bi lahko izpuhteli
Loto milijoni bi lahko izpuhteli
moskisvet
Portal
Obnavlja hišo na Hrvaškem: Mislil je, da to ni mogoče
Ogled znamenitosti v Rimu ne bo več brezplačen
Ogled znamenitosti v Rimu ne bo več brezplačen
Finska ali infrardeča savna: katera je boljša?
Finska ali infrardeča savna: katera je boljša?
Princesa je iz dneva v dan slabše
Princesa je iz dneva v dan slabše
dominvrt
Portal
Britanka živi svoje sanje v avtobusu
Starejši psi niso "na poti, da umrejo"
Starejši psi niso "na poti, da umrejo"
Mit o čiščenju, v katerega ne bi smeli verjeti
Mit o čiščenju, v katerega ne bi smeli verjeti
Nasveti, kako se znebiti vonja po dimu v hiši
Nasveti, kako se znebiti vonja po dimu v hiši
okusno
Portal
Tako boste pripravili najboljše testo za potico
Hitre kroglice brez peke: sladki grižljaji za vse okuse
Hitre kroglice brez peke: sladki grižljaji za vse okuse
Hiter prigrizek, s katerim boste očarali goste
Hiter prigrizek, s katerim boste očarali goste
Eno testo, iz katerega lahko spečete različne piškote
Eno testo, iz katerega lahko spečete različne piškote
voyo
Portal
Tudi to je božič
Tačke na patrulji: Film
Tačke na patrulji: Film
Na lovu
Na lovu
Sandokan
Sandokan
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1420