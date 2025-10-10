Izrael odobril prvo fazo mirovnega načrta: začetek premirja v 24 urah

Izraelska vlada je zgodaj zjutraj potrdila prvo fazo načrta ameriškega predsednika Donalda Trumpa za mir v Gazi, ki predvideva izpustitev talcev Hamasa in palestinskih zapornikov, navajajo agencije, ki se sklicujejo na izjavo urada predsednika izraelske vlade Benjamina Netanjahuja.

"Vlada je pravkar odobrila okvir za izpustitev vseh talcev - tako živih kot mrtvih," je navedeno v izjavi, objavljeni na omrežju X. Urad je nato objavil Netanjahujevo izjavo in sporočil, da bo premirje začelo veljati v 24 urah.

Izraelska vlada potrdila prvo fazo načrta za mir v Gazi

Premirje bo nadzorovala skupina okrog 200 ameriških vojakov iz ameriškega centralnega poveljstva (Centcom) na Floridi, je v četrtek novinarjem v Washingtonu povedal neimenovani vojaški uradnik ZDA. Vojaki bodo nadzorovali premirje in skrbeli, da ne bo kršitev, v ekipo pa bodo vključeni tudi vojaški predstavniki Egipta, Katarja, Turčije in Združenih arabskih emiratov. "Smo na pomembni točki razvoja. V zadnjih dveh letih smo se borili za dosego naših vojnih ciljev. Eden od osrednjih vojnih ciljev je vrnitev talcev. Vseh talcev, živih in mrtvih. In to bomo kmalu dosegli," je sporočil Netanjahu. Zasluge je pripisal pogumu izraelskih vojakov, pomoči ZDA ter skupnemu vojaškemu in diplomatskemu pritisku na Hamas.

Trumpov načrt izpogajali v Egiptu

Sporazum med pogajalci Izraela in Hamasa s pomočjo posrednikov, ki je bil dosežen v Egiptu, sledi Trumpovemu mirovnemu načrtu za Gazo v 20 točkah, ki ga je predsednik ZDA napovedal septembra. Trump je dejal, da namerava v nedeljo odpotovati na Bližnji vzhod. Egipt načrtuje slovesnost ob sklenitvi sporazuma, ameriški predsednik pa naj bi se ustavil tudi v Izraelu in razmišlja o obisku opustošene Gaze, poroča AFP.

Visoki predstavnik Hamasa je v četrtek izjavil, da je vojna v Gazi za Hamas končana.

Kaj vključuje prva faza?