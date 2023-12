Izrael okrepil kopenske operacije, silovito bombardiranje juga Gaze

Spopadi naj bi bili najsilovitejši v osrednjem delu Gaze. Tanki so prekinili cestno povezavo med Han Junisom in Deir El Balahom v osrednjem delu Gaze, s čimer je območje sedaj razdeljeno na tri dele. Izraelska vojska naj bi zadela več stanovanjskih območij v kraju Deir El Balah, pri čemer naj bi bilo več ljudi ubitih in ranjenih, poroča Al Jazeera.

V središču Han Junisa naj bi bilo glede na nekatera poročila v bombardiranju uničeno trgovsko središče. Območje je sicer veljalo za varno in tja se je od konca prekinitve ognja zateklo več sto ljudi. Na vzhodu Han Junisa pa naj bi izraelska vojska vdrla s tanki in oboroženimi vozili.

Bolnišnica al Naser v Han Junisu je po poročanju nekaterih medijev polna ranjenih in mrtvih.