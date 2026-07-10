Izrael opozoril na domnevno nov iranski načrt za atentat na Trumpa

"Želijo odstraniti voditelja ZDA, mene. Na vseh njihovih seznamih sem," je dejal Trump in dodal, da je doslej imel srečo, vendar ni prepričan, kako dolgo bo to še trajalo.

Izraelsko veleposlaništvo v Washingtonu navedb ni želelo komentirati, iranska misija pri ZN pa se na prošnjo za odziv ni takoj odzvala, poroča časnik Wall Street Journal, ki se sklicuje na dobro obveščene vire. Bela hiša je Wall Street Journal napotila na izjave predsednika Trumpa, ki je v sredo med obiskom Ankare dejal, da je tarča iranskih groženj.

Wall Street Journal še poroča, da je bilo med pogrebnimi slovesnostmi za umrlega iranskega vrhovnega voditelja Alija Hameneja slišati vzklike s pozivi k Trumpovi smrti, udeleženci pa so nosili tudi transparent z napisom "Ubili bomo Trumpa".

Medtem se po navedbah časnika odnosi med Trumpom in izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem v zadnjih tednih zaostrujejo zaradi razhajanj glede nadaljnje strategije v zvezi z Iranom. Trump in Netanjahu sta na začetku vojne z Iranom pogosto govorila po telefonu, v zadnjem času pa naj bi bili njuni pogovori precej bolj napeti.

Netanjahu zagovarja nadaljnje vojaške napade in doseganje dodatnih vojaških ciljev, Trump pa si prizadeva za končanje konflikta, saj ga skrbi njegov vpliv na svetovno gospodarstvo. ZDA so prejšnji mesec z Iranom dosegle krhko prekinitev ognja, ki jo je Trump v Ankari sicer razglasil za mrtvo.

Urad izraelskega premierja pa je v četrtek v objavi na družbenem omrežju X sporočil, da je Trump v telefonskem pogovoru Netanjahuja seznanil z najnovejšimi dejavnostmi ZDA v Perzijskem zalivu.