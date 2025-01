Izrael po dogovoru o prekinitvi ognja nadaljuje napade na Gazo

Dogovor, ki so ga pogajalci Izraela in Hamasa ob posredovanju ZDA, Egipta in Katarja dosegli v sredo zvečer v Dohi, bo začel veljati v nedeljo. Pred tem bo o dogovoru danes dopoldne glasoval izraelski varnostni kabinet, nato ga mora pred uveljavitvijo potrditi še vlada.

Varnostni svet ZN namerava potrditi dogovor med Izraelom in Hamasom

Slovenski veleposlanik pri ZN Samuel Žbogar je v sredo pozdravil dogovor o premirju in izpustitvi talcev med Izraelom in Hamasom ter napovedal, da bo Varnostni svet ZN v naslednjih dneh sprejel resolucijo, s katero bo ta dogovor potrdil. To bi se lahko zgodilo že do konca tega tedna.

"To je pozitiven korak, na katerega smo dolgo čakali. Mislim, da je to začetek konca trpljenja Palestincev in talcev," je o dogovoru v izjavi za javnost dejal Žbogar in napovedal, da se težko delo šele začenja.

"Pred nami je namreč ogromen projekt poskrbeti za dva milijona ranjenih, bolnih, pohabljenih, premraženih, sestradanih, travmatiziranih Palestincev. In seveda potem tudi pridejo vsa ta vprašanja zagotavljanja javnega miru in reda v Gazi, vprašanja upravljanja z Gazo, organiziranja šolstva, organiziranja zdravstva ter celotne obnove popolnoma porušene Gaze," je dejal.

Žbogar sicer meni, da je do začetka političnega procesa, ki bi vodil do varnega Izraela in samostojne Palestine, še zelo daleč.

"Varnostni svet in celotna mednarodna skupnost že leta govorita o rešitvi dveh držav. Celoten proces bo maraton. Trenutno se ukvarjamo s prvimi koraki. Vsak maraton se začne s prvimi koraki. To je, kot sem rekel, oskrba Palestincev zato, da sploh preživijo. Da pridemo do cilja, to je do rešitve dveh držav, v katerih bodo vsi mirno živeli, pa mislim, da je še zelo daleč," je še dejal Žbogar.