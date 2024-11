Izrael po napadih v Libanonu tudi sam tarča raketnega napada

Izraelska vojska je sporočila, da je iz Libanona proti Zgornji in Zahodni Galileji na severu Izraela priletelo več deset raket. Pred tem je potrdila, da je v nedeljskem napadu na Bejrut ubila tiskovnega predstavnika Hezbolaha Mohameda Afifa. Spopadi med izraelskimi silami in borci šiitskega gibanja se medtem nadaljujejo zlasti na jugu. Izraelska vojska nadaljuje tudi z napadi na Gazo. Nemčija pa je medtem posvarila Izrael, da ne sme poseliti Gazo in Palestince izgnati z območja.

OGLAS

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP



Raketni napad na sever Izraela icon-picture-layer-2 1 / 3

Po navedbah izraelska vojske (IDF) je iz Libanona proti Zgornji in Zahodni Galileji poletelo okoli 60 raket. Zračna obramba je nekatere prestregla, več pa jih je padlo na nenaseljena območja. V napadih sta bili lažje poškodovani dve osebi, poroča The Times of Israel. IDF je ob tem danes potrdila, da je v nedeljskem napadu na libanonsko prestolnico Bejrut ubila tiskovnega predstavnika šiitskega gibanja Hezbolah Mohameda Afifa. V napadu je bilo poleg Afifa ubitih še pet ljudi. Od tega so štirje pripadniki Hazbolaha, so potrdili v tej organizaciji.

V nedeljo so izraelske sile izvedle tudi vrsto napadov na regijo Tir na jugu Libanona in pri tem ubile najmanj 11 ljudi, okoli 48 pa jih je bilo ranjenih, je sporočilo libanonsko ministrstvo za zdravje. Omenjena regija velja za trdnjavo borcev Hezbolaha, ki so po lastnih navedbah danes izvedli več napadov na položaje izraelskih sil na jugu države. Izraelska vojska se je po poročanju lokalnih medijev nanje odzvala z novimi letalskimi napadi in topniškim obstreljevanjem na položaje proiranskega šiitskega gibanja.

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP





Škoda po izraelskih napadih na Bejrut icon-picture-layer-2 1 / 4

V zadnjem letu je sicer IDF izvedel več kot 60 napadov na zdravstvene ustanove, več kot osem bolnišnic v južnem Libanonu in južnem predmestju Bejruta se je bilo zato prisiljenih zapreti, poroča The Guardian. V izraelskih napadih na Libanon je bilo od zaostritve konflikta med Izraelom in Hezbolahom oktobra lani ubitih več kot 3400 ljudi, prek 14.700 pa ranjenih. Večina teh je bila ubitih konec septembra, ko je Izrael začel svojo okrepljeno zračno in kopensko kampanjo. Posledično je okoli 1,2 milijona ljudi moralo zapustiti svoje domove. Konflikt je po podatkih Svetovne banke doslej povzročil že za slabih pet milijard evrov gospodarske škode. V novih napadih na Gazo ubitih več deset ljudi IDF nadaljuje tudi z obleganjem Gaze. Od zore je bilo v Gazi ubitih najmanj 46 Palestincev, od tega 30 na severu te palestinske enklave, poroča Al Jazeera. Med drugim je bilo v izraelskem napadu na hišo v bližini bolnišnice Kamal Adwan na severu Gaze ubitih najmanj 17 ljudi. Sedem ljudi je bilo ubitih, številni pa so bili ranjeni v izraelskem bombnem napadu na hišo v zahodnem delu mesta Gaze. Po zadnjih ocenah agencije Združenih narodov za palestinske begunce (UNRWA) je bilo v Gazi notranje razseljenih skoraj dva milijona ljudi, prebivalstvo pa trpi zaradi obsežnega pomanjkanja hrane, vode in zdravil. V severni Gazi sta okrepljena ofenziva in obleganje povzročili katastrofalne razmere, pri čemer je približno 100.000 ljudi popolnoma odrezanih od humanitarne pomoči, poroča Middle East Monitor.

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia











Ljudje čakajo na hrano v Deir Al Balahu v osrednji Gazi icon-picture-layer-2 1 / 7

Nemčija svari Izrael: Ne sme biti nobenega izgona iz Gaze "Jasno smo povedali, da ne sme biti (izraelske) poselitve Gaze in nobenega izgona iz Gaze, in to še vedno velja," je novinarjem ob robu zasedanja zunanjih ministrov EU v Bruslju povedala nemška zunanja ministrica Annalena Baerbock. "Če se glede Gaze postavlja pod vprašaj pravica Palestincev do obstoja ali mednarodno pravo, potem ima to seveda posledice tudi glede evropskega pozicioniranja," je izpostavila. Nemška zunanja ministrica je prav tako kritizirala Izrael, ker ne pusti dovolj humanitarne pomoči na območje Gazo. "Razmere so dramatične. Trpljenja ljudi, še posebej otrok v Gazi, je težko opisati z besedami. Ni izgovorov, da humanitarna pomoč ne more priti v Gazo," je dejala in poudarila, da je "humanitarna pomoč trdno zasidrana v mednarodnem pravu".

Lazzarini v luči izraelske prepovedi opozoril, da ni alternative za UNRWA Alternative agenciji Združenih narodov za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA) ni, je danes izjavil vodja agencije Philippe Lazzarini in Združene narode (ZN) znova pozval, naj preprečijo izvajanje izraelske zakonodaje, ki prepoveduje delovanje UNRWA v Izraelu in na zasedenem Vzhodnem Jeruzalemu. To bi namreč po njegovem mnenju ogrozilo delovanje agencije v Gazi. "Načrta B ni. V družini Združenih narodov ni druge agencije, ki bi lahko izvajala enake dejavnosti," je na novinarski konferenci v Ženevi dejal Lazzarini. Kot je pojasnil, se za dobavo hrane lahko najde alternativa UNRWA, medtem ko pri izobraževanju in zdravstvu te alternative ni. ZN je pozval, naj prepreči izvajanje zakonodaje, ki jo je izraelski parlament sprejel konec oktobra in bo v veljavo predvidoma stopila januarja. Ta namreč prepoveduje delovanje UNRWA v Izraelu in na zasedenem Vzhodnem Jeruzalemu.