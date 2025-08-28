Svetli način
Tujina

Izrael stopnjuje napade v Siriji, po bombardiranju še kopenske racije

Damask, 28. 08. 2025 14.33 | Posodobljeno pred 10 dnevi

PREDVEDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , L.M.
Komentarji
2

Izrael je po torkovi seriji zračnih napadov z droni na vojaške objekte v bližini mesta Al Kisva na južnem obrobju Damaska, v katerih je bilo ubitih šest vojakov, v sredo izvedel še kopenske racije v Siriji. Izrael je vojake s helikopterji izkrcal na območju torkovih napadov, poročajo sirski državni mediji.

Sirska tiskovna agencija Sana poroča, da so se izraelski vojaki v sredo po pristanku helikopterjev izkrcali na lokaciji Džabal al Manea na podeželju v okolici Damaska in v bližini območja, kjer je Izrael v torek izvedel zračne napade na nekdanjo vojaško bazo.

Sirski observatorij za človekove pravice s sedežem v Združenem kraljestvu je v sredo sporočil, da je bil cilj prvega napada vojaški objekt, cilj drugega pa medicinske ekipe, ki so priskočile na pomoč žrtvam prvega napada. Sirija je napade obsodila in jih označila za "jasno kršitev suverenosti države".

Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP in nemške dpa je danes o torkovih napadih znanega več. Dan pred napadi so sirske varnostne sile na napadenem območju našle opremo za vohunjenje in prisluškovanje.

Napadi na Sirijo
Napadi na Sirijo FOTO: AP

Izraelska vojska naj bi nato namerno ciljala sirske vojaške sile, ki so te naprave skušale pregledati. Napadi so se nadaljevali, dokler sirski vojaki niso uničili dela opreme in izvlekli trupel vojakov.

Po napadih je Izrael znova bombardiral območje, njegovi vojaki pa so se na območju tudi izkrcali in izvedli racije, o katerih podrobnosti niso znane, navaja AFP.

Po navedbah lokalnih prebivalcev so na območju pristali štirje helikopterji, ki so tja pripeljali več deset vojakov in nedoločeno količino preiskovalne opreme. Na območju so se zadržali nekaj več kot dve uri. Do spopadov med izraelskimi in sirskimi silami po izkrcanju ni prišlo, piše katarska televizija Al Jazeera.

Napadi na Sirijo
Napadi na Sirijo FOTO: AP

Izrael sicer napadov še ni potrdil, je pa obrambni minister Izrael Kac danes navedel, da vojaške sile delujejo "na vseh bojnih območjih", da bi zagotovile varnost države.

Sirski observatorij za človekove pravice je ob tem še dodal, da so pred izkrcanjem vojakov nad območjem intenzivno leteli droni in helikopterji. Izraelski vojaki so sicer v Siriji delovali prvič po padcu režima nekdanjega predsednika Bašarja al Asada decembra lani.

Izrael Sirija napad
KOMENTARJI (2)

Antijudeo
28. 08. 2025 18.16
-2
Kamorkoli jih daš težave, od amerike, poljske, ukrajine, nemčije do azije!!!!!!!!
ODGOVORI
0 2
sabro4
28. 08. 2025 16.40
+3
od kar ni v Siriji na silo odstavljenega zahodnega sovraga Bašarja al Asada, tam sedaj cedijo med pa mleko, če nekaj malega doplačaš dobiš praline milka pa to
ODGOVORI
4 1
