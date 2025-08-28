Izrael stopnjuje napade v Siriji, po bombardiranju še kopenske racije

Sirska tiskovna agencija Sana poroča, da so se izraelski vojaki v sredo po pristanku helikopterjev izkrcali na lokaciji Džabal al Manea na podeželju v okolici Damaska in v bližini območja, kjer je Izrael v torek izvedel zračne napade na nekdanjo vojaško bazo.

Sirski observatorij za človekove pravice s sedežem v Združenem kraljestvu je v sredo sporočil, da je bil cilj prvega napada vojaški objekt, cilj drugega pa medicinske ekipe, ki so priskočile na pomoč žrtvam prvega napada. Sirija je napade obsodila in jih označila za "jasno kršitev suverenosti države".

Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP in nemške dpa je danes o torkovih napadih znanega več. Dan pred napadi so sirske varnostne sile na napadenem območju našle opremo za vohunjenje in prisluškovanje.