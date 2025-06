Izrael poti do hrane v Gazi označil za 'bojna območja', več mrtvih

Tiskovni predstavnik izraelske vojske je povedal, da so poti do teh centrov "bojna območja", zato so "za Palestince prepovedane."

Izrael je včeraj prvič priznal, da so njegove sile streljale na Palestince v bližini enega od tovrstnih centrov. V izjavi so Izraelske obrambne sile (IDF) zapisale, da so vojaki "opazili več osumljencev, ki so se premikali proti njim."

"Sile so izstrelile izmikajoče strele, in ko se niso umaknili, so bili v bližini posameznih osumljencev, ki so se približevali silam, izstreljeni dodatni streli. Posamezniki so se premikali proti silam na način, ki jim je predstavljal grožnjo," je dodala vojska, brez dodatnih podrobnosti o identiteti domnevnih osumljencev.