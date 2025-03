Izrael prebudili alarmi: prestregli drugo raketo iz Jemna

Kot poroča STA, so v času trajanja prekinitve ognja med Izraelom in Hamasom, ki se je začela sredi januarja, svoje napade prekinili, vendar so po sobotnih smrtonosnih napadih ZDA na Jemen ponovno začeli izstreljevati rakete in brezpilotna letala.

Hutijevci so v izjavi sporočili, da so napadli letališče Ben Gurion in ameriško floto v Rdečem morju.