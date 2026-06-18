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Izrael prekinja stike s Kajo Kallas zaradi domnevne primerjave z apartheidom

Tel Aviv, 18. 06. 2026 19.36 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA L.M.
Kaja Kallas

Izrael prekinja stike z visoko zunanjepolitično predstavnico EU Kajo Kallas, je naznanil izraelski zunanji minister Gideon Sar. Odločitev je sprejel zaradi domnevne izjave predstavnice unije, v kateri naj bi ravnanje Izraela v Gazi in na Zahodnem bregu primerjala z nekdanjim apartheidom v Južni Afriki.

"Nedavno je bilo objavljeno, da je (Kallas) med svojim obiskom Mehike Izrael primerjala z rasističnim režimom apartheida, ki je obstajal v Južni Afriki. Hvaležen sem številnim izvoljenim evropskim predstavnikom, ki so obsodili to resno izjavo," je na omrežju X zapisal Gideon Sar.

Pri tem je opozoril, da Kaja Kallas doslej ni zanikala oziroma pojasnila svoje izjave. "Zato kot zunanji minister države Izrael nimam druge izbire, kot da prekinem vsakršen stik z gospo Kallas, dokler ne umakne krvave obtožbe, ki jo je naslovila na edino judovsko državo na svetu, ki je hkrati tudi edina demokracija na Bližnjem vzhodu," je še dodal.

Gideon Sar
Gideon Sar
FOTO: AP

Kallasova je prejšnji mesec obiskala Mehiko, kjer naj bi po poročanju portala Euractiv na pogovorih za zaprtimi vrati s predstavniki vlade izraelsko ravnanje s Palestinci v Gazi in na zasedenem Zahodnem bregu primerjala z nekdanjim apartheidom v Južni Afriki.

V odzivu je Kallasova danes izpostavila potrebo po nadaljevanju dialoga med EU in Izraelom, vendar se do obtožbe ni opredelila. "Cenim naš dialog in sodelovanje ter sem odprta za nadaljevanje v tem duhu, spoštljivo in konstruktivno. (...) EU je vedno zavezana konstruktivnim odnosom z Izraelom," je zapisala na omrežju X.

Prepričana je, da je rešitev dveh držav edina izvedljiva pot za vzpostavitev miru na Bližnjem vzhodu. "EU je obsodila nezakonite izraelske naselbine na Zahodnem bregu, ki doseganje tega cilja vedno bolj otežujejo. To je stališče EU," je dodala.

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Sar je bil kritičen do njenega odziva in opozoril, da se izogiba komentiranju obtožbe o primerjavi z apartheidom.

"Kolikor mi je znano, izjave, ki so vam pripisane v zvezi z 'apartheidom', ne odražajo stališča EU. Zadeva je preprosta: če ste res podali te (...) izjave, potem za njimi stojte. Če jih niste podali, to zanikajte. Dokler se zadeva ne razjasni, bo moja odločitev ostala nespremenjena," je dodal.

Odnosi med Izraelom in EU so se v zadnjih letih znatno zaostrili zaradi vojne v Gazi in nasilja izraelskih naseljencev na Zahodnem bregu.

Nedavno je Kallasova dejala, da bo EU na podlagi pozivov več članic preučila možnosti za omejitev trgovanja z izraelskimi naselbinami. Prav tako je opozorila, da so se nekatere članice zavzele za uvedbo sankcij proti ministru za nacionalno varnost Itamarju Ben-Gviru zaradi objave posnetka neprimernega ravnanja Izraela z aktivisti s flotilje s humanitarno pomočjo za Gazo.

Kaja Kallas Izrael Evropska unija apartheid

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