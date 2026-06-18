Izrael prekinja stike s Kajo Kallas zaradi domnevne primerjave z apartheidom

"Nedavno je bilo objavljeno, da je (Kallas) med svojim obiskom Mehike Izrael primerjala z rasističnim režimom apartheida, ki je obstajal v Južni Afriki. Hvaležen sem številnim izvoljenim evropskim predstavnikom, ki so obsodili to resno izjavo," je na omrežju X zapisal Gideon Sar. Pri tem je opozoril, da Kaja Kallas doslej ni zanikala oziroma pojasnila svoje izjave. "Zato kot zunanji minister države Izrael nimam druge izbire, kot da prekinem vsakršen stik z gospo Kallas, dokler ne umakne krvave obtožbe, ki jo je naslovila na edino judovsko državo na svetu, ki je hkrati tudi edina demokracija na Bližnjem vzhodu," je še dodal.

Gideon Sar FOTO: AP

Kallasova je prejšnji mesec obiskala Mehiko, kjer naj bi po poročanju portala Euractiv na pogovorih za zaprtimi vrati s predstavniki vlade izraelsko ravnanje s Palestinci v Gazi in na zasedenem Zahodnem bregu primerjala z nekdanjim apartheidom v Južni Afriki. V odzivu je Kallasova danes izpostavila potrebo po nadaljevanju dialoga med EU in Izraelom, vendar se do obtožbe ni opredelila. "Cenim naš dialog in sodelovanje ter sem odprta za nadaljevanje v tem duhu, spoštljivo in konstruktivno. (...) EU je vedno zavezana konstruktivnim odnosom z Izraelom," je zapisala na omrežju X. Prepričana je, da je rešitev dveh držav edina izvedljiva pot za vzpostavitev miru na Bližnjem vzhodu. "EU je obsodila nezakonite izraelske naselbine na Zahodnem bregu, ki doseganje tega cilja vedno bolj otežujejo. To je stališče EU," je dodala.

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