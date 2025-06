Izraelska vojska zajela ladjo z Greto Thunberg: 'Uporabili so kemikalije!'

Pripadniki izraelske vojske so prestregli in se vkrcali na ladjo Madleen, ki je kljub izraelski pomorski blokadi poskušala pripeljati humanitarno pomoč v Gazo. Med 12 aktivisti na plovilu je tudi švedska podnebna aktivistka Greta Thunberg. Medtem ko aktivisti trdijo, da so jih ugrabili in se nanje spravili s "kemikalijami", Izrael odgovarja, da nihče ni poškodovan in da se bodo vsi lahko vrnili domov, ko dosežejo kopno. Ladjo Madleen so označili za "selfie jahto slavnih osebnosti". "Obstajajo načini za dostavo pomoči v Gazo, ki ne vključujejo selfijev na Instagramu!"

OGLAS

Ladja Madleen organizacije Freedom Flotilla Coalition (FFC) je iz Italije proti Gazi izplula 1. junija in se napotila proti opustošeni palestinski enklavi, da bi opozorila na tamkajšnje pomanjkanje hrane in izraelska dejanja. Izraelski obrambni minister Izrael Kac je že pred tem poudaril, da Izrael ne bo nikomur dovolil prekiniti pomorske blokade območja Gaze, katere namen je preprečiti, da bi do palestinskega gibanja Hamas prišlo orožje. "Izrael bo ukrepal proti vsakemu poskusu prekinitve blokade ali podpore terorističnim skupinam – po morju, zraku ali kopnem," je napovedal.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

FFC je potrdila, da so se na plovilo vkrcali pripadniki izraelske vojske. Objavili so niz posnetkov aktivistov s krova ladje. Na enem od njih – kot kaže, je bil posnet vnaprej – nemška aktivistka Yasmine Acar pove, da so jih na morju "prestregle in ugrabile izraelske sile oz. eden od njihovih zaveznikov, ki je sokriv in aktivno sodeluje pri genocidu nad Palestinci". Drugi posnetek naj bi prikazoval trenutek, ko Izraelci zasežejo ladjo. Acarjeva trdi, da so pri tem uporabili "kemikalije". "Ne vemo, kaj je, ampak gre za nekakšne kemikalije. Poglejte! Močno smrdi. Vsi v kritje, vedeli smo, da se to lahko zgodi. Dvigamo palestinsko zastavo, da bi se zaščitili. O moj bog, pečejo me oči, ali tudi vas pečejo oči??" govori na njem.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Izrael: 'Selfie ladja, ki išče pozornost'

Izraelsko zunanje ministrstvo je na drugi strani zatrdilo, da so vsi potniki po njihovem posredovanju "nepoškodovani" in da že "varno" plujejo proti Izraelu. Objavili so fotografije in videoposnetke aktivistov s čolna, ki nosijo rešilne jopiče, medtem ko jim Izrealci delijo hrano in vodo. Po tem, ko dosežejo kopno, se bodo vsi lahko vrnili v svoje države, so napovedali.

Ladjo Madleen so označili za "selfie jahto slavnih osebnosti" in jo kritizirali, češ da je "poskušala uprizoriti medijsko provokacijo, katere edini namen je bil pridobiti publiciteto – in ki je vključevala manj kot en sam tovornjak pomoči". "Obstajajo načini za dostavo pomoči v Gazo, ki ne vključujejo selfijev na Instagramu," so še dodali. Na krovu ladje je 12 aktivistov, državljanov Brazilije, Francije, Nemčije, Nizozemske, Španije, Švedske in Turčije. Med njimi so švedska podnebna aktivistka Greta Thunberg, francoska poslanka Evropskega parlamenta Rima Hassan in Omar Faiad, francoski novinar Al Jazeere. Na ladji so še: Yasemin Acar, Baptiste Andre, Thiago Avila, Pascal Maurieras, Yanis Mhamdi, Suayb Ordu, Sergio Toribio, Mark van Rennes in Reva Viard. Udeleženci odprave so v sporočilih pred odhodom poleg dostave humanitarne pomoči v Gazo poudarjali zlasti ozaveščanje javnosti in moralno dolžnost vseh ljudi na svetu, da obsodijo ravnanje Izraela v razdejani palestinski enklavi.

Ostre obsodbe in poziv k izpustitvi

Po incidentu je posebna poročevalka ZN za človekove pravice na okupiranih palestinskih ozemljih, Francesca Albanese, vse ladje v regiji pozvala, naj še naprej nasprotujejo izraelski pomorski blokadi Gaze. "Madleen je treba nemudoma izpustiti! Vsako sredozemsko pristanišče mora poslati ladje s pomočjo, solidarnostjo in človečnostjo v Gazo. Plule bodo skupaj – združene bodo neustavljive," je zapisala v objavi na X. Britansko vlado je pozvala, naj "nujno zahteva pojasnila" in "zagotovi takojšnjo izpustitev ladje in njene posadke". Ekipa Rime Hassan, francosko-palestinske poslanke Evropskega parlamenta, je sporočila, da je posadko "aretirala izraelska vojska v mednarodnih vodah" ob 2. uri po lokalnem času. "Ukrepi prihajajo – spremljajte nas," so zapisali na njenem računu X.

Premalo pomoči za Gazo