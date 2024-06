Izrael pripravljen na ofenzivo v Libanonu

OGLAS

Vse se je začelo s posnetkom, ki ga je objavilo gibanje Hezbolah. Devetminutni posnetek izraelskega pristaniškega mesta Haifa, posneti podnevi z brezpilotnim letalom, prikazuje civilna in vojaška območja, vključno z nakupovalnimi središči in stanovanjskimi četrtmi, poleg tega pa tudi kompleks za proizvodnjo orožja, poroča Al Jazeera. Strokovnjak za orožje Wim Zwijnenburg, tudi vodja projekta za humanitarno razorožitev pri nizozemski mirovni organizaciji PAX, je po tem ko je CNN geolociral posnetke Hezbolaha, povedal, da gre najverjetneje za dron iranske izdelave modela Qasaf-2k.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Nemudoma se je na posnetek odzval Katz, kjer je vodjo Hezbolaha, Hasana Nasrallaha kritiziral zaradi snemanja pristanišč v Haifi, ki jih upravljajo tuja podjetja iz Kitajske in Indije. "Smo zelo blizu trenutka, ko se bomo odločili za spremembo pravil proti Hezbolahu in Libanonu. V vojni bo Hezbolah uničen, Libanon pa močno prizadet," je zapisal na družbenih omrežjih. Izraelska vojska je sporočila, da je Ori Gordin, vodja severnega poveljstva, ki vključuje frontno črto s Hezbolahom, odobril načrte za izvedbo kopenskega napada čez severno mejo Izraela. "V okviru ocene razmer so bili odobreni in potrjeni operativni načrti za ofenzivo v Libanonu, sprejete pa so bile tudi odločitve o nadaljevanju povečevanja pripravljenosti enot na terenu." Kljub temu odobritev operativnih načrtov še ne pomeni, da je vojna med Izraelom in Hezbolahom neizogibna, vendar pa podaja jasno sporočilo, da je Izrael na kakršen koli scenarij več kot pripravljen. ZDA in zaveznice sicer že več mesecev svarijo Hezbolah, ki ga podpira Iran in ima eno najmočnejših paravojaških sil na Bližnjem vzhodu, pred zaostrovanjem spora z Izraelom, a so se kljub temu napetosti v zadnjih tednih povečale. Izrael se sicer že več časa pripravlja na možnost, da se diplomatska prizadevanja za zmanjšanje sovražnosti s Hezbolahom ne bodo obrestovala.

Napad na obmejno vas v Libanonu FOTO: AP icon-expand

Strah v Haifi V Haifi medtem ni ravno dobre volje. Župan Yona Yahav je videoposnetek označil za "psihološki teror" in zahteval načrt za zaščito mesta ter kritiziral poveljnike IDF, ker od napada Hamasa 7. oktobra, še niso obiskali Haife. "Od vlade zahtevam, da predstavi načrt za obsežno obrambo Haife in najde vojaško rešitev za odpravo grožnje s severa," je Yahav povedal za izraelsko radijsko postajo Reshet Bet. A v gibanju Hezbolah so le poudarili, da je to šele začetek, in da se bo pojavilo še več posnetkov z izraelskega ozemlja. "To je tisto, kar je stranka Hezbolah napovedala in kar ste videli, toda tisto, kar je skrito, je večje in večje in večje! Haifa in še dlje, še dlje in še dlje," je v objavi zapisal Ibrahim Mousawi.