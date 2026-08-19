Izrael priznal streljanje na vozilo, v katerem je bila petletna deklica

Truplo petletne deklice so pred dobrima dvema letoma našli v avtomobilu z več strelnimi luknjami v mestu Gaza, nekaj dni zatem, ko se je zadnjič oglasila v večurnem klicu s palestinsko humanitarno organizacijo Rdeči polmesec.

Palestinska deklica je bila konec januarja 2024 ena od sedmih družinskih članov v vozilu, na katero so izraelske sile začele streljati, medtem ko je vozilo skušalo pobegniti iz mesta Gaza.

Deklica je napad, v katerem je bilo ubitih več njenih družinskih članov, sprva preživela in uspela odgovoriti na telefonski klic reševalcev, ki je trajal več ur. Njeno prosjačenje se je končalo s prekinjeno telefonsko zvezo sredi zvokov novega streljanja. Nekaj dni pozneje so njeno truplo našli skupaj s sorodniki in dvema reševalcema.