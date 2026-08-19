Izrael priznal streljanje na vozilo, v katerem je bila petletna deklica

Truplo petletne deklice so pred dobrima dvema letoma našli v avtomobilu z več strelnimi luknjami v mestu Gaza, nekaj dni zatem, ko se je zadnjič oglasila v večurnem klicu s palestinsko humanitarno organizacijo Rdeči polmesec.
Palestinska deklica je bila konec januarja 2024 ena od sedmih družinskih članov v vozilu, na katero so izraelske sile začele streljati, medtem ko je vozilo skušalo pobegniti iz mesta Gaza.
Deklica je napad, v katerem je bilo ubitih več njenih družinskih članov, sprva preživela in uspela odgovoriti na telefonski klic reševalcev, ki je trajal več ur. Njeno prosjačenje se je končalo s prekinjeno telefonsko zvezo sredi zvokov novega streljanja. Nekaj dni pozneje so njeno truplo našli skupaj s sorodniki in dvema reševalcema.
Izraelska vojska je danes sporočila, da je preiskava incidenta pokazala, da so vojaki "streljali na vozilo, ki se jim je približevalo in se premikalo v nasprotju z vnaprej izdanim opozorilom", podanim prebivalcem palestinske enklave na tem območju.
Po navedbah vojske je bilo po telefonskem klicu deklice in reševalcev usklajeno gibanje reševalnega vozila Rdečega polmeseca, da bi evakuirali preživele. Toda ob prihodu reševalnega vozila na kraj dogodka je prišlo do vnovičnega streljanja, pri čemer sta umrla reševalca.
"Po pregledu ugotovitev in zaradi domnevnih pomanjkljivosti pri usklajevanju gibanja reševalnega vozila Rdečega polmeseca je bilo odločeno, da kriminalistični oddelek vojaške policije uvede kazensko preiskavo incidenta," je sporočila izraelska vojska.
To je prvič, da je izraelska vojska priznala, da je streljala na vozilo, v katerem je bila Rajabina družina. Pred tem je vojska navajala, da je začetna preiskava pokazala, da v času incidenta na območju ni bilo izraelskih enot, navaja britanski BBC.
Poleg primera petletne deklice je izraelska vojska danes objavila ugotovitve preiskav še štirih drugih odmevnih incidentov v Gazi in sporočila, da uvaja preiskavo smrti 15 Palestincev, med katerimi so bili zdravstveni in humanitarni delavci.
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