Izrael s 480 napadi nad Sirijo: 'Spremenili bomo podobo Bližnjega vzhoda'

Več arabskih držav je medtem Izrael obtožilo, da izkorišča trenutne razmere za prilaščanje ozemlja. Po nekaterih sicer nepreverjenih trditvah naj bi bila namreč izraelska vojska le 25 kilometrov od Damaska, ki je bil tarča silovitih napadov, a je predstavnik izraelske vojske Nadav Šošani domneve, da napredujejo proti sirski prestolnici, zavrnil. Že v nedeljo so zasedli tudi strateško pomembno goro Hermon, ki omogoča nadzor nad širokim območjem Sirije, Libanona in Golanske planote.

Tam se sicer veselje ob padcu režima, ki je veljal za tesnega zaveznika Irana in Hezbolaha, meša s skrbjo, da bodo oblast prevzeli do Izraela prav tako sovražno nastrojeni skrajni islamisti. Izraelski zunanji minister Gideon Sar je v ponedeljek dejal, da uničujejo zaloge orožja, da to ne bi prišlo v napačne roke.

"Padec sirskega režima je neposredna posledica hudih udarcev, ki smo jih zadali Hamasu, Hezbolahu in Iranu. Os zla še ni izginila, a kot sem obljubil, spremenili bomo podobo Bližnjega vzhoda, " je že v ponedeljek dejal Netanjahu, kar so številni razumeli kot napoved naslednjih potez Izraela. Med drugim je vojska prvič v 50 letih prestopila demilitarizirano območje na okupirani Golanski planoti, ki jo večinoma zaseda Izrael, a jo mednarodna skupnost priznava kot del Sirije. Netanjahu tu računa na podporo novoizvoljenega ameriškega predsednika Donalda Trumpa , ki je v času prvega mandata zagovarjal stališče, da bi morali območje prepustiti judovski državi.

Predsednik sirske prehodne vlade Mohamed al Bašir je vse sirske begunce, ki so zatočišče poiskali v tujini, pozval, naj se vrnejo domov. "To je poziv vsem Sircem v tujini. Sirija je zdaj svobodna država, ki si je zaslužila svoj ponos in dostojanstvo. Vrnite se," je dejal v intervjuju za italijanski časnik Corriere della Sera ter poudaril, da bodo v Siriji zagotovljene pravice vseh ljudi in sekt.

Prav tako je zatrdil, da si bodo nove oblasti prizadevale znova vzpostaviti varnost in stabilnost v vseh sirskih mestih. "Ljudje so izčrpani zaradi nepravičnosti in tiranije. Znova je treba vzpostaviti državno oblast, da se bodo ljudje lahko vrnili k delu in normalnemu življenju," je še dodal.

V luči dogajanja v Siriji je več držav članic EU napovedalo začasno zaustavitev obravnave prošenj za azil sirskih beguncev. To so med drugim napovedale Nemčija, Avstrija, Italija, Francija in Hrvaška. Slovenija se za to ni odločila, bo pa v konkretnih postopkih z državljani Sirije ponovno preučila spremenjene razmere in nova dejstva, kar bi lahko vplivalo na trajanje posameznega postopka, je danes sporočilo notranje ministrstvo.