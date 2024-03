Izrael s kopensko invazijo na Rafo? Civiliste naj bi pred tem preselili

Spopadi na Bližnjem vzhodu se nadaljujejo, Izrael pa napoveduje, da bi bil učinkovit boj proti Hamasovim borcem prav kopenska invazija na Rafo. Na območje v bližini Egipta se je sicer zateklo več kot milijon civilistov, ki bežijo pred vojno v Gazi. A Izrael je prepričan, da se prav tam skriva na tisoče članov Hamasa. Številne države, tudi ZDA, so ob tem izrazile zaskrbljenost, a Izrael pravi, da bi pred kopensko operacijo z območja evakuiral civilno prebivalstvo. "Premaknili so se v Rafo, lahko se premaknejo nazaj," je dejal izraelski premier.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je dejal, da bi lahko civilisti v primeru izraelske kopenske invazije na Gazo pred spopadi pobegnili na druge dele ozemlja. Izrael je sicer napovedal, da bi civilne prebivalce Rafe pred tem preselili. Po poročanju izraelskega The Times of Isreal naj bi se na to območje zateklo okoli 1,5 milijona ljudi, preselili pa naj bi jih po določenih poteh in ob točno določenih urah. Množično evakuacijo naj bi po poročanju izraelskega medija spremljali s tal in iz zraka, s čimer naj bi želeli zagotoviti, da med civilisti v Gazi ne bodo skriti borci Hamasa ali izraelski talci. Slednje so sporočili egiptovski uradniki, ki pa so zaradi operacije izraelskih obrambnih sil zaskrbljeni, saj bi to po njihovem mnenju lahko povzročilo nadaljnje eskalacije v celotni regiji. Izrael naj bi jim sicer obljubil, da bo Egipt pred kopensko invazijo obvestil.

Izrael želi zdaj nadaljevati pogovore z ZDA o morebitni ofenzivi v mestu Rafa v Gazi, potem ko je vlada Netanjahuja te pogovore odpovedala iz protesta zaradi vzdržanega glasu ZDA pri resoluciji Varnostnega sveta o prekinitvi ognja v Gazi. Netanjahu je v ponedeljek celo odpovedal obisk izraelske delegacije v Washingtonu, potem ko ta ni dal veta na predlog resolucije nestalnih članic Varnostnega sveta ZN. "Urad predsednika vlade je sporočil, da bi radi prestavili srečanje, namenjeno pogovorom o Rafi. Zdaj sodelujemo z njimi, da bi določili primeren datum," je za AFP povedal visoki predstavnik vlade predsednika ZDA Joeja Bidna, ki ni želel biti imenovan. Preobrat se je zgodil po tem, ko je izraelski obrambni minister Joav Galant v zadnjih dveh dneh opravil "konstruktivne pogovore" z visokimi uradniki v Washingtonu. Netanjahu namreč želi z predhodno evakuacijo civilistov pomiriti strah Združenih držav pred humanitarno katastrofo. "Premaknili so se v Rafo, lahko se premaknejo nazaj," je dejal izraelski premier.

Rafah je sicer tudi glavna vstopna točka za nujno potrebno pomoč prerešetani Gazi. Združeni narodi opozarjajo, da je 100 odstotkov prebivalstva v resni stopnji negotovosti zaradi hrane. Vendar pa Izrael kopensko invazijo upravičuje z retoriko, da naj bi s tem poskrbeli za tisoče borcev Hamasa, ki se po njihovi oceni nahajajo na območju.

Rafa je bila ena od številnih tem, o katerih so se z Galantom pogovarjali ameriški državni sekretar Antony Blinken, obrambni minister Lloyd Austin, vodja ameriške obveščevalne službe CIA Bill Burns in svetovalec za nacionalno varnost Jake Sullivan. Prejšnji teden je Netanjahu privolil v Bidnovo osebno prošnjo, da v Washington pošlje ekipo, ki bo slišala ameriške pomisleke in razpravljala o načinih za napad na palestinsko gibanje Hamas brez večje kopenske operacije v Rafi, ki je polna beguncev in razseljenih civilistov. ZDA so zaradi tega Izrael pozvale, naj operacije ne izvede brez "verodostojnega" načrta za evakuacijo civilistov. Predstavniki Bidnove vlade za potrebe domače in izraelske javnosti ob tem razlagajo, da resolucija Varnostnega sveta o Gazi ni zavezujoča, kar je po mnenju diplomatov na ZN skregano z dejstvi. Vse resolucije Varnostnega sveta so namreč zavezujoče. Izrael izpustil sedem članov palestinskega Rdečega polmeseca Palestinsko društvo Rdečega polmeseca (PRCS), ki nudi storitve reševanja in pomoči po vsej Gazi, je sporočilo, da so izraelske sile izpustile sedem njihovih članov, vključno z vodjo svoje službe za nujno pomoč, potem ko so jih pridržali 47 dni. Osebje PRCS so aretirali v bolnišnici al-Amal v Khan Younisu 9. februarja, ko so izraelske sile vdrle v ustanovo. Osem drugih članov PRCS je "še vedno pogrešanih in njihova usoda ostaja neznana", so sporočili iz organizacije.

Na avtocesti streljal na vozila, ranjen tudi 13-letnik Spopadi se medtem nadaljujejo tudi na območju Zahodnega brega. Zgodaj zjutraj je zamaskirani moški na avtocesti blizu al-Auje streljal na vozeča vozila, tudi šolski avtobus, poročata Al-Jazera in Guardian. Zaradi streljanja so zaprli prehod na mostu kralja Huseina (Allenbyja) med Jordanijo in okupiranim Zahodnim bregom. Most je trenutno edini uradni mejni prehod ter edina izhodna in vstopna točka za Palestince na zasedenem Zahodnem bregu, da potujejo v tujino po kopnem. Izraelske sile so zaprle še južne pasove avtoceste in napovedale lov za napadalcem, za katerega sumijo, da je peš pobegnil v bližnjo vas, poroča izraelska tiskovna hiša Arutz Sheva. V napadu so bili ranjeni najmanj trije, med njimi tudi 13-letnik.