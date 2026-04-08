Tujina

Izrael se ne zmeni za dogovor ZDA in Irana: Silovito bombardiranje Libanona

Tel Aviv/Bejrut, 08. 04. 2026 14.25 pred 1 uro 2 min branja 21

Avtor:
STA M.V.
Bombardiranje Bejruta

Izraelska vojska je sporočila, da bo nadaljevala vojaško kampanjo proti šiitskemu gibanju Hezbolah v Libanonu, saj da dogovor o prekinitvi ognja med ZDA in Iranom ne vključuje ustavitve napadov na to državo. Ob tem je danes že izvedla nov niz napadov na cilje na jugu Libanona.

"Bitka v Libanonu se nadaljuje, prekinitev ognja pa ne vključuje Libanona," je izjavil tiskovni predstavnik izraelskih sil. V ločenih sporočilih je pozval prebivalce, naj zapustijo tako območja južno od reke Zahrani kot nekatera južna predmestja prestolnice Bejrut.

Izraelska vojska je danes že izvedla niz napadov na jugu Libanona, med drugim na območjih krajev Tir in Nabatija, poroča britanski BBC. Gibanje Hezbolah medtem od polnoči po srednjeevropskem času ni prevzelo odgovornosti za nobeno vojaško operacijo.

Zaradi izraelskih napadov je libanonska vojska ljudi pozvala, naj se za zdaj še ne vračajo na jug države in se izogibajo območjem, kamor so napredovale izraelske sile.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Izrael je podprl dogovor o prekinitvi ognja med ZDA in Iranom, a trdi, da ta ne vključuje ustavitve napadov na Libanon.

To je v nasprotju s predhodnim naznanilom pakistanskega premierja Šehbaza Šarifa, ki v konfliktu deluje kot posrednik. Šarif je namreč sporočil, da so ZDA in zaveznice pristale na prekinitev ognja "povsod, vključno z Libanonom".

Libanon je postal del vojne, potem ko je z Iranom povezano gibanje Hezbolah začelo izstreljevati rakete na Izrael. Ta je v odgovor sprožil invazijo in zračne napade na sosednjo državo, kjer je glede na zadnje podatke oblasti v več kot mesecu dni umrlo več kot 1500 ljudi.

Dogovor o prekinitvi ognja med ZDA in Iranom so že pozdravile številne države. Nekatere med njimi, med drugim Francija in Španija, pa so opozorile, da mora dogovor veljati tudi za Libanon.

  • ZOFA S POSTELJNO FUNKCIJO
  • KOTNA SEDEŽNA GARNITURA
  • DNEVNI REGAL
  • DNEVNI REGAL
  • VZMETNICA
  • ŠIROKA KOMODA
  • OMARA Z DRSNIMI VRATI
  • OMARA Z OGLEDALOM
  • VISEČA OMARA
  • SPODNJA OMARICA
  • SREDNJE VISOKA OMARA
  • ENOTA Z UMIVALNIKOM
  • KUHINJSKI BLOK
  • KOTNA PISALNA MIZA
  • DIREKTORSKI STOL
  • PREDSOBA
  • STOL
  • JEDILNA MIZA
  • ZLOŽLJIV VRTNI SEDEŽ
  • VRTNA MIZA
KOMENTARJI21

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
brusilec
08. 04. 2026 16.08
in kak je problem? sej Trump bo ustavil vse vojne. sam najbrž ne ve da trenutno divja nekaj vojn po svetu... spomnite ga, naj jih ustavi... :D
Odgovori
0 0
cekinar
08. 04. 2026 16.03
je janoš že čestito?
Odgovori
+1
1 0
LevoDesniPles
08. 04. 2026 15.55
lol zakaj se amerikansko kapitulacijo ne sme komentirat.. a so te amerikanske zgube z đuji medijem ukazale naj se le gledajo ker ne bo dnara če ne bo vse demokratično zaklenjeno XD
Odgovori
+1
2 1
Animal_Pump
08. 04. 2026 16.07
Pa ja...nisi tako naiven...in misliš, da je konec???
Odgovori
0 0
inside1
08. 04. 2026 15.51
saj je tu zdaj vse jasno, kako je Trump nasedel Izraelu, da so ga potegnili v to, al ga pa s čim držijo v šahi. Židje tak finančno kontrolirajo cel svet....nekdo je pred leti že vedel kaj je zlo na svetu....:))
Odgovori
+2
3 1
suleol
08. 04. 2026 15.43
ce nebisla nafta gor bi bli vsi na strani erjev razen muslimanov pac
Odgovori
-3
0 3
brezveze13
08. 04. 2026 15.42
nori trampek bi moral usekati po izraelu ne po iranu izgleda da je malo zamenjal dogajanja na bližnjem vzhodu, ( kdo koga)
Odgovori
+5
5 0
brezveze13
08. 04. 2026 15.39
sedaj mi je končno jasno zakaj je hotel hitler uničiti žide
Odgovori
+6
7 1
suleol
08. 04. 2026 15.42
ti bo jasno zakaj oni slamske skrajneze tolcejo, sej ne delajo judi samomorov pa laufajo z nozi po ulcah, pa vozijo po ljudeh na bozicnih sejmih
Odgovori
-2
2 4
Nace Štremljasti
08. 04. 2026 15.46
samo je prehitro nehal
Odgovori
+2
3 1
First Last
08. 04. 2026 15.54
ti si nejkuf
Odgovori
0 0
inside1
08. 04. 2026 15.58
ja to bi pa moral dol Islam sam rešit, so se pač skrajneži zavihteli na oblast, preostali pa to samo gledajo, naredijo pa nič, pač miselnost drugačna....
Odgovori
0 0
minimalizem
08. 04. 2026 15.33
sej se tudi niso ustavili ko so dosegli dogovor za PALESTINO! samo se bombandiranje izraela pa bo tam
Odgovori
+3
3 0
LevoDesniPles
08. 04. 2026 15.30
lol israelci so prodali jesusa zakaj nebi še na škrge dihajočega trumpla XD
Odgovori
+1
3 2
tech
08. 04. 2026 15.27
Izrael je kot kak stekli pes, ki so ga spustili s ketne.
Odgovori
+7
8 1
Hunter87
08. 04. 2026 15.23
To je vse posledica tega, ker dolfi ni dosegel postavljenega cilja!
Odgovori
+5
8 3
SpamEx
08. 04. 2026 14.47
Kakšno vlogo ima tu Libanonska vojska se sprašujem?
Odgovori
+0
2 2
Pamir
08. 04. 2026 15.19
Vprašaj Izraelce ki bombardirajo Libanon.
Odgovori
+2
5 3
pepe007
08. 04. 2026 15.27
Libanonska vojska bi se verjetno rada rešila Hezbolaha, če bi bila dovolj močna, da bi to z lahkoto storila. Pa očitno ni in so ti kriminalci okupirali velik del države.
Odgovori
-1
2 3
B00m
08. 04. 2026 15.58
Je preslaba vojska s staro tehnologijo, da bi se lahko vključila v vojno. Hezbolah je dosti močnejši in jih podpira velik šiitski del prebivalsta. Libanonska vojska mora paziti, da ne sproži notranjega konflikta. Če bi šla v vojno proti Izraelu, bi to lahko destabiliziralo državo ali celo povzročilo državljansko vojno.Tako pa se izogne popolni vojni, hkrati pa ohranja nekakšen pritisk na Izrael preko Hezbolaha. Oni se že leta 2006 šli v vojno z Izraelom in so jih pahnili za 20 let nazaj. Zato si logično ne upajo več spuščat v vojno z Izraelom.
Odgovori
0 0
borjac
08. 04. 2026 14.44
Židje vodijo to vojno , Trumpa pa imajo za dvornega norčka z polnimi žepi denarja , ves svet pa imajo Židje za talce , Izrael je okupiral in praktično priključil polovico Libanona , vendar ta "demokratični svet" ne kaže zaskrbljenosti za to , Trump v imenu ZDA sklepa mirovne sporazume , Izraelci pa ga ne "šmirglajo" in raketirajo naprej , ZDA so najmočnejša Vojaška sila na svetu ... in ubogajo Netanjahuja , 350 milijonov Američanov sklanja glavo in klečeplazi pred 8 milijoni Izraelci , sramota za Američane.
Odgovori
+3
7 4
