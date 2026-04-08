Izrael se ne zmeni za dogovor ZDA in Irana: Silovito bombardiranje Libanona

"Bitka v Libanonu se nadaljuje, prekinitev ognja pa ne vključuje Libanona," je izjavil tiskovni predstavnik izraelskih sil. V ločenih sporočilih je pozval prebivalce, naj zapustijo tako območja južno od reke Zahrani kot nekatera južna predmestja prestolnice Bejrut.
Izraelska vojska je danes že izvedla niz napadov na jugu Libanona, med drugim na območjih krajev Tir in Nabatija, poroča britanski BBC. Gibanje Hezbolah medtem od polnoči po srednjeevropskem času ni prevzelo odgovornosti za nobeno vojaško operacijo.
Zaradi izraelskih napadov je libanonska vojska ljudi pozvala, naj se za zdaj še ne vračajo na jug države in se izogibajo območjem, kamor so napredovale izraelske sile.
Izrael je podprl dogovor o prekinitvi ognja med ZDA in Iranom, a trdi, da ta ne vključuje ustavitve napadov na Libanon.
To je v nasprotju s predhodnim naznanilom pakistanskega premierja Šehbaza Šarifa, ki v konfliktu deluje kot posrednik. Šarif je namreč sporočil, da so ZDA in zaveznice pristale na prekinitev ognja "povsod, vključno z Libanonom".
Libanon je postal del vojne, potem ko je z Iranom povezano gibanje Hezbolah začelo izstreljevati rakete na Izrael. Ta je v odgovor sprožil invazijo in zračne napade na sosednjo državo, kjer je glede na zadnje podatke oblasti v več kot mesecu dni umrlo več kot 1500 ljudi.
Dogovor o prekinitvi ognja med ZDA in Iranom so že pozdravile številne države. Nekatere med njimi, med drugim Francija in Španija, pa so opozorile, da mora dogovor veljati tudi za Libanon.
