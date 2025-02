Izrael še ni izpustil zapornikov. Bo Hamas prekinil pogovore?

Od 19. januarja, ko je začel veljati dogovor o prekinitvi ognja v Gazi, je palestinsko islamistično gibanje Hamas skupno izpustilo 25 izraelskih talcev, pri čemer so zamaskirani palestinski borci večkrat uprizorili predstavo in z ujetniki paradirali pred zbrano množico prebivalcev Gaze, preden so jih predali.